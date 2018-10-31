«Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

«Ахмат»
Грозненцы на стадии 1/16 финала смогли пройти «СКА-Хабаровск» только в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3.
Затем «волки» провели четыре поединка в РПЛ. Сначала они уступили в Москве «Локомотиву» (0:2), а потом выдали серию из трех матчей без поражений, в которых они удержали свои ворота на замке.
Сперва поделили очки на своем поле с «Анжи» (0:0), в 11 туре чемпионата «Ахмат» неожиданно выиграл в гостях у «Краснодара» со счетом 1:0, а в последнем игровом дне вновь сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) на своей арене.
Чеченский клуб после 12 туров чемпионата России расположился на девятой позиции, имея в своем активе 16 баллов.
«Арсенал» Тула
«Пряники» на предыдущем этапе Кубка России одолели в гостях второлиговый «Сахалин» со счетом 2:1, забив оба гола в первой 30-минутке.
Затем «канониры», как и их предстоящий соперник, один матч проиграли, два свели вничью и один выиграли. Начали этот период с поражения от «Урала» (1:2) в гостях.
Потом расписали мировую с «Уфой» (1:1) на своей арене, в следующей игре пушкари сенсационно переиграли московский «Спартак» (3:2) в гостях. В последнем туре РПЛ они поделили очки с «Оренбургом» (2:2) дома.
Туляки набрали в 12 поединках российской Премьер-лиги 14 пунктов и занимают 10 место, уступая предстоящему противнику два очка.
В этом чемпионате оппоненты провели матч в Туле, где хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1. В прошлом сезоне в Грозном хозяева уступили — 1:2.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 2.20.
На победу гостей в основное время дают — 3.80, ничья в основное время оценена — в 3.10.
Обе команды через Кубок планируют пробиться в еврокубки. Поэтому, этот матч будет иметь большое значение для обеих клубов. Прогнозируем, что оппоненты забьют друг другу. 0