«Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

В матче 1/8 финала Кубка России грозненский «Ахмат» на своем поле примет тульский «Арсенал». Встреча пройдет на «Ахмат Арене» 31 октября. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал» Тула.

«Ахмат»

Грозненцы на стадии 1/16 финала смогли пройти «СКА-Хабаровск» только в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3.

Затем «волки» провели четыре поединка в РПЛ. Сначала они уступили в Москве «Локомотиву» (0:2), а потом выдали серию из трех матчей без поражений, в которых они удержали свои ворота на замке.

Сперва поделили очки на своем поле с «Анжи» (0:0), в 11 туре чемпионата «Ахмат» неожиданно выиграл в гостях у «Краснодара» со счетом 1:0, а в последнем игровом дне вновь сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) на своей арене.

Чеченский клуб после 12 туров чемпионата России расположился на девятой позиции, имея в своем активе 16 баллов.

«Арсенал» Тула

«Пряники» на предыдущем этапе Кубка России одолели в гостях второлиговый «Сахалин» со счетом 2:1, забив оба гола в первой 30-минутке.

Затем «канониры», как и их предстоящий соперник, один матч проиграли, два свели вничью и один выиграли. Начали этот период с поражения от «Урала» (1:2) в гостях.

Потом расписали мировую с «Уфой» (1:1) на своей арене, в следующей игре пушкари сенсационно переиграли московский «Спартак» (3:2) в гостях. В последнем туре РПЛ они поделили очки с «Оренбургом» (2:2) дома.

Туляки набрали в 12 поединках российской Премьер-лиги 14 пунктов и занимают 10 место, уступая предстоящему противнику два очка.

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В этом чемпионате оппоненты провели матч в Туле, где хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1. В прошлом сезоне в Грозном хозяева уступили — 1:2.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 2.20.

На победу гостей в основное время дают — 3.80, ничья в основное время оценена — в 3.10.

Обе команды через Кубок планируют пробиться в еврокубки. Поэтому, этот матч будет иметь большое значение для обеих клубов. Прогнозируем, что оппоненты забьют друг другу. 0