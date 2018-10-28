«Бернли» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу 28 октября

28 октября в 10-м туре АПЛ «Бернли» примет «Челси». Начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Челси».

«Бернли»

«Бордовые» опускаются все ниже. В последнем туре команда Шона Дайча бессовестно проиграла «Манчестер Сити» 0:5. Оправдывает «Бёрнли» лишь то, что матч проходил на «Этихаде», где может «погореть» любая команда.

Счет немножко удивляет в виду оборонительной ориентированности «кларетовых». Дайч выстроил своих ребят по схеме 4-4-1-1, и словно запретил подходить к воротам. За второй тайм гости всего один раз попытались пробить, а за всю игру они так и не смогли попасть в створ.

Что интересно, то именно во второй половине «Бёрнли» и пропустил большинство мячей — четыре из пяти. Домашнюю ничью против «Хаддерсфилда» (1:1) в позапрошлом туре тоже не назовешь приятной.

Ведь «терьеры» в разы превзошли хозяев по количеству ударов (19-6), плюс мячом владели тоже больше (68% на 32%). Пока складывается картина постепенного сползания «бордовых» в зону вылета. Осталось совсем недалеко — всего три очка.

«Челси»

«Аристократы» немножко отпустили своих главных конкурентов по турнирной таблице. Сейчас между «Челси» и сладкой парочкой «Мерсисайд-Манчестер» два очка. Могло быть три, но Росс Баркли на 96-й минуте вытащил матч против «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре.

Напомним, игра проходила на «Стэмфорд Бридж», и «пенсионеры» разрывали «дьяволов» по всем показателям. Например, по ударам был отрыв в три раза: 21-7, по угловым — почти в два: 5-3, по владению — в полтора: 62% на 38%.

Однако расторопный Марсьяль сначала воспользовался неразберихой в штрафной «Челси», а потом — филигранной игрой Маркуса Рашфорда, реализовав голевую передачу молодого англичанина.

Нарушали «аристократы» гораздо меньше: 9-17. Вся эта цифирь только подтверждает уровень команды Сарри, ведь до этого «Челси» в среднем пробивал только 13,8 раза.

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Это косвенно указывает на адаптивность «синих» под манеру игры соперника. В последнем матче Лиги Европы против «БАТЭ» была аналогичная ситуация. Гости закрылись, и «пенсионеры» вынуждены были палить издали (12 ударов из 23-х были дальними). Но вовремя подстроились, нашли лазейки и выиграли 3:1.

Прогноз

Маурицио Сарри не впервой проигрывать какую-то кроху очков главному конкуренту. Поэтому итальянец вправе рассчитывать на свой опыт.

Это мы к тому, что повторно терять очки «Челси» не намерен. Тем более в матче с представителем нижней части турнирки. Главное, чтобы «аристократы» не переутомились и не упали в серию выездных неудач (помним о «Вест Хэме»).

Итак, наша ставка — «ТБ 2,5» за 1,82. 0