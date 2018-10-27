«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу 27 октября 2018 года

27 октября в рамках 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» примет на своем стадионе «Ньюкасл». Начало матча назначено на 17:00 по Москве. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл».

«Саутгемптон»

«Ни рыба ни мясо» — это выражение очень подходит для характеристики текущих результатов команды Марка Хьюза.

С одной стороны, «Саутгемптон» совсем на чуть-чуть оторвался от зоны вылета (одно очко преимущества), с другой, таких явных провалов, как у «Фулхэма» или того же «Ньюкасла», у «святых» не было.

Хотя нельзя не вспомнить матчи с «Челси» и «Ливерпулем», когда гранды всадили по три безответных «банки» в ворота Макарти. По игре отметить также особенно нечего, потому как нет главной опоры для оценки — стабильности.

Стабильность есть только в нарушениях. «Саутгемптон» дико много фолит. На своем стадионе за рядовой матч «святые» получают в среднем 2,5 желтых карточки. Ни «Вест Хэм», конечно, но и не «Манчестер Сити». Как говорится, «кто знает, тот поймет…»

«Ньюкасл»

У команды Рафаэля Бенитеса все очень и очень плохо. После девяти туров «Ньюкасл» уверенно занимает последнюю строчку турнирной таблицы и заставляет удивляться своему очень терпимому руководству. Ведь испанский специалист до сих пор у руля команды.

Интересно, но на выезде «сороки» играют немножко лучше. Единственные два очка в текущем розыгрыше АПЛ были добыты именно на чужих стадионах.

Календарь и таблица АПЛ

Единственное преимущество «Ньюкасла» по сравнению с остальными андердогами турнира — количество пропущенных голов. «Тун» пропустили 14 голов, в то время как «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» «глотнули» 18 и 25 мячей соответственно.

Прогноз

Последние три личных встречи прошли на три исхода: по одной крупной домашней победе и ничья 2:2. Вообще стоит заметить, что личные матчи этих команд выходят довольно результативными.

Последний «низовой» поединок случался еще в первом круге сезона 2013/14. Последние результаты команд тоже склоняют нас к ставке на «верховой» тотал. Хотя в целом по турниру сегодняшние соперники не шибко устраивают «разгуляй». В среднем в их матчах вмещаются 2,2 голов.

Чтобы слегка перестраховаться, предлагаем поставить на «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,02. 0