ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ Тьерри АнриЛига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить ЦСКА все еще реально претендует на плей-оффЛига чемпионов. Кто остался в борьбе за плей-офф?
  • 23:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Рейнджерс» в Глазго
  • 23:53
    • «Краснодар» впервые в нынешнем сезоне проиграл в Лиге Европы
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
  • 23:57
    • «Лацио» обыграл «Марсель», «Айнтрахт» одолел «Аполлон»
  • 23:56
    • «Челси» уверенно разобрался с БАТЭ
  • 22:02
    • «Селтик» уступил «Лейпцигу», «Зальцбург» разгромил «Русенборг»
  • 21:51
    • «Милан» потерпел поражение от «Бетиса»
    Все новости спорта

    Сыграют ли команды традиционно?

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу 27 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Ньюкасл
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
    Рафаэль Бенитес
    27 октября в рамках 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» примет на своем стадионе «Ньюкасл». Начало матча назначено на 17:00 по Москве. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Саутгемптон»

    «Ни рыба ни мясо» — это выражение очень подходит для характеристики текущих результатов команды Марка Хьюза.

    С одной стороны, «Саутгемптон» совсем на чуть-чуть оторвался от зоны вылета (одно очко преимущества), с другой, таких явных провалов, как у «Фулхэма» или того же «Ньюкасла», у «святых» не было.

    Хотя нельзя не вспомнить матчи с «Челси» и «Ливерпулем», когда гранды всадили по три безответных «банки» в ворота Макарти. По игре отметить также особенно нечего, потому как нет главной опоры для оценки — стабильности.

    Стабильность есть только в нарушениях. «Саутгемптон» дико много фолит. На своем стадионе за рядовой матч «святые» получают в среднем 2,5 желтых карточки. Ни «Вест Хэм», конечно, но и не «Манчестер Сити». Как говорится, «кто знает, тот поймет…»

    «Ньюкасл»

    У команды Рафаэля Бенитеса все очень и очень плохо. После девяти туров «Ньюкасл» уверенно занимает последнюю строчку турнирной таблицы и заставляет удивляться своему очень терпимому руководству. Ведь испанский специалист до сих пор у руля команды.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Интересно, но на выезде «сороки» играют немножко лучше. Единственные два очка в текущем розыгрыше АПЛ были добыты именно на чужих стадионах.

    Календарь и таблица АПЛ

    Единственное преимущество «Ньюкасла» по сравнению с остальными андердогами турнира — количество пропущенных голов. «Тун» пропустили 14 голов, в то время как «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» «глотнули» 18 и 25 мячей соответственно.

    Прогноз

    Последние три личных встречи прошли на три исхода: по одной крупной домашней победе и ничья 2:2. Вообще стоит заметить, что личные матчи этих команд выходят довольно результативными.

    Последний «низовой» поединок случался еще в первом круге сезона 2013/14. Последние результаты команд тоже склоняют нас к ставке на «верховой» тотал. Хотя в целом по турниру сегодняшние соперники не шибко устраивают «разгуляй». В среднем в их матчах вмещаются 2,2 голов.

    Чтобы слегка перестраховаться, предлагаем поставить на «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,02. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Сегодня в 21:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эспаньол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Завтра в 01:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Оренбург
  • Завтра в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Завтра в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кардифф
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Анжи
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018     Массимо Каррера
  • Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»
    • 01:52 22/10/2018     Массимо Каррера
  • Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
    • 20:10 22/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. 27 октября в рамках 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» примет на своем стадионе «Ньюкасл». Начало матча назначено на 17:00 по Москве.
    Тоже интересно
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» дожал «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября Вчера в 22:320
  • 21:49
    • Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»
  • 20:52
    • «Рубин» первым вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 19:19
    • «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом»
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы Вчера в 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 00:09
    • «Бешикташ» уступил «Генку», «Мальме» поделил очки с «Сарпсборгом»
  • 00:05
    • Киевское «Динамо» вырвал победу у «Ренна»
  • 23:29
    • Нету: Самое важное для нас сейчас — сохранять набранный темп
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября Вчера в 10:550
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие