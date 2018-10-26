«Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2018 года

Открывать девятый тур немецкой Бундеслиги будут «Фрайбург» и «Боруссия» М 26 октября. Игра начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» М.

«Фрайбург»

«Фрайбург» после восьми туров немецкого первенства расположился на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков и опережает зону вылета на три пункта.

«Черно-белые» не могут одержать победу в Бундеслиге уже в трех матчах подряд. После поражения в шестом туре от «Аугсбурга» (1:4) в гостях, затем они две встречи свели вничью.

Сначала расписали мировую на своем поле с «Байером» (0:0), а в последнем игровом дне поделили очки на выезде с «Гертой» (1:1).

На своем поле в этом розыгрыше немецкого чемпионата команда Кристиана Штрайха выиграла только один раз, еще один матч проиграла и три игры свела вничью, разница мячей — 5:6.

«Боруссия» М

«Жеребята» идут на данный момент на второй строке в Бундеслиге, набрав в восьми матчах 17 баллов и отстают от своих одноклубников из Дортмунда на три очка.

В этом сезоне «гладбах» проиграл только один раз, когда в четвертом туре уступил берлинской «Герте» со счетом 2:4 на выезде. После чего он выдал 4-матчевую беспроигрышную серию.

Начал с домашней победы над «Айнтрахтом» (3:1), потом сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в гостях. А последние две игры он выиграл всухую.

Сперва разгромил лидера немецкого футбола «Баварию» со счетом 3:0 в ее логове, а в минувшем туре нанес крупное поражение «Майнцу» (4:0) на своей арене.

Календарь и таблица Бундеслиги

Гостевые поединки этого чемпионата принесли дружине Дитера Хеккинга одну победу при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 8:7.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. «Фрайбург» на своем поле взял верх со счетом 1:0, а в гостях уступил — 1:3. Последний раз «Фрайбург» проигрывал дома своему предстоящему сопернику в 2007 году в рамках второй Бундеслиги, после чего он семь матчей выиграл и раз сыграл вничью.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.20, победа «Фрайбурга» — 3.25, ничья — 3.65.

«Фрайбург» на своей арене очень удачно играет против «жеребят». Прогнозируем, что и в этой встрече хозяева не проиграют. 0