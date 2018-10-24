«Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз на матч отложенного 3-го тура Примеры 24 октября 2018 года

В отложенном 3-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет «Атлетик». Встреча пройдет 24 октября. Начало матча — в 20:00. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Атлетик».

«Райо Вальекано»

Оба стартовых поединка сезона «Райо Вальекано» проиграл. В первом туре клуб уступил «Севилье» (1:4) на своем поле, затем в гостях оказался слабее «Атлетико» (0:1).

Матч третьего тура с грядущим соперником как раз был перенесен из-за неудовлетворительного состояния стадиона домашнего стадиона мадридцев «Эстадио де Вальекас». Только после этого «Пчелы» сумели добыть первую победу после возвращения в элиту, переиграв «Уэску» (1:0).

Тем не менее, этот успех пока что остается единственным для подопечных Мичела. С тех пор команда проиграла в трех матчах и дважды довольствовалась ничьими из-за чего находится в зоне вылета — на 19-й строчке.

«Атлетик»

«Атлетик» начал чемпионат с победы над «Леганесом» (2:1). Мало кто мог догадываться тогда, что это будет его единственной победой до конца октября.

Вслед за этим «Львы» сыграли вничью с «Уэской» (2:2), «Реалом» (1:1) и «Бетисом» (2:2). После этого баски и вовсе потерпели поражение у себя дома от «Вильярреала» (0:3).

Парадокс в том, что несмотря на такие результаты, подопечные Эдуардо Бериссо сумели увезти ничью после выезда к «Барселоне» (1:1), которой смогли забить один мяч. Но этот неплохой результат не помог бильбаинцам избежать поражения в дерби от «Реал Сосьедада» (1:3), тогда как визит к «Эйбару» (1:1) закончился вничью, из-за чего лишь лучшая разница голов позволяет им не быть в зоне вылета.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0