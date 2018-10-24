«Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз на матч отложенного 3-го тура Примеры 24 октября 2018 года

«Райо Вальекано»
Оба стартовых поединка сезона «Райо Вальекано» проиграл. В первом туре клуб уступил «Севилье» (1:4) на своем поле, затем в гостях оказался слабее «Атлетико» (0:1).
Матч третьего тура с грядущим соперником как раз был перенесен из-за неудовлетворительного состояния стадиона домашнего стадиона мадридцев «Эстадио де Вальекас». Только после этого «Пчелы» сумели добыть первую победу после возвращения в элиту, переиграв «Уэску» (1:0).
Тем не менее, этот успех пока что остается единственным для подопечных Мичела. С тех пор команда проиграла в трех матчах и дважды довольствовалась ничьими из-за чего находится в зоне вылета — на 19-й строчке.
«Атлетик»
«Атлетик» начал чемпионат с победы над «Леганесом» (2:1). Мало кто мог догадываться тогда, что это будет его единственной победой до конца октября.
Вслед за этим «Львы» сыграли вничью с «Уэской» (2:2), «Реалом» (1:1) и «Бетисом» (2:2). После этого баски и вовсе потерпели поражение у себя дома от «Вильярреала» (0:3).
Парадокс в том, что несмотря на такие результаты, подопечные Эдуардо Бериссо сумели увезти ничью после выезда к «Барселоне» (1:1), которой смогли забить один мяч. Но этот неплохой результат не помог бильбаинцам избежать поражения в дерби от «Реал Сосьедада» (1:3), тогда как визит к «Эйбару» (1:1) закончился вничью, из-за чего лишь лучшая разница голов позволяет им не быть в зоне вылета.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0