«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 9-го тура английской Премьер-лиги 20 октября 2018 года

В рамках 9-го тура английского чемпионата по футболу лондонский «Челси» 20 октября примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

«Челси»

Сейчас в АПЛ сформировалась группа из трех команд, в активе которых по 20 очков. Особенность «тройки» лидеров — отсутствие поражений. «Челси» в этой группировке занимает промежуточное второе место, опережая «Ливерпуль» за счет одного дополнительного гола в разнице забитых-пропущенных.

С «мерсисайдцев» и начнем копать. В сентябре «аристократы» дважды играли с командой Юргена Клоппа: в рамках Кубка лиги и в рамках чемпионата. В первом случае удалось победить (2:1), во втором — «пенсионеры» упустили победу за минуту до конца матча (1:1).

В рамках Лиги Европы команда Сарри скромно по счету и не скромно по игре одолела «МОЛ Види» (1:0 и 27 ударов), а потом в чемпионате «грохнула» на выезде «Саутгемптон» (3:0).

«Манчестер Юнайтед»

Последней победой над «Ньюкаслом» (3:2) «Манчестер Юнайтед» несколько поправил свое турнирное положение (8-е место), но все равно имеет отрицательную разницу голов и кучу моральных долгов.

Прежде всего, перед болельщиками. Ведь игра команды Жозе Моуринью не вызывает ничего кроме разочарования. До последних двух домашних матчей «красные дьяволы» наносили около 10-11 ударов за игру.

Да, с неплохой точностью (43,6% в среднем), но сравните с соседями по городу, и вас тут же накроет печаль.

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К тому же «Манчестер Юнайтед» среди так называемой «Big 6» держит первенство по дальним ударам — 41% «выстрелов» наносятся из-за пределов штрафной. И да, только 7 голов «МЮ» забил непосредственно с игры, еще 6 — после стандартов и остановок любого рода (ауты, штрафные и т.д.)

Прогноз

На предматчевой пресс-конференции Моуринью наверняка будет жаловаться. Но его можно понять — он сильно пострадал из-за международной паузы: сразу четыре игрока получили повреждения в играх за сборные.

Так, под вопросом участие в матче Неманьи Матича, Скотта Мактоминея, Андера Эрреры и Джесси Лингарда. Еще раньше травмировались Люк Шоу и Маркос Рохо.

Маурицио Сарри жаловаться не на что: его подопечные здоровы и провели прекрасные игры в составе национальных команд своих стран.

В основном у «манкунианцев» пострадала средняя линия, потому ждем провала именно в этой зоне. Учитывая форму Азара и Жоржиньо, предлагаем поставить на относительно быстрые голы: «1 тайм: "Челси" забьет» за 1,78 и «Первый гол до 30-й минуты включительно» за 1,75. 0