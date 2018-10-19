«Айнтрахт» — «Фортуна». Прогноз и ставки на Бундеслигу 19 октября 2018 года

19 октября «Айнтрахт» примет на своем поле «Фортуну» в рамках 8-го тура немецкого чемпионата. Матч начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Айнтрахт» — «Фортуна».

«Айнтрахт»

Начало сезона в исполнении «Айнтрахта» вышло противоречивым. Если в первом туре Бундеслиги команда набрала три очка, когда на выезде одержала победу над «Фрайбургом» (2:0), то уже во втором — потерпела поражение от «Вердера» (1:2).

Так же неоднозначно для подопечных Ади Хюттера проходили и последующие матчи чемпионата Германии. После поражения от дортмундской «Боруссии» (1:3) была ничья с «РБ Лейпцигом» (1:1), но затем случилась неудача в матче с гладбахской «Боруссией» (1:3), и только в предыдущем туре франкфуртский клуб сумел выиграть, оставив не у дел «Ганновер» (4:1).

Тем не менее, успех в поединке с «96-ми» придал уверенности коллективу, ведь после этого он выиграл еще два. Так, сперва в Лиге Европы на своем поле был разбит «Лацио» (4:1), а затем в Бундеслиге у себя дома ни с чем остался «Хоффенхайм» (1:2), благодаря чему теперь «Орлы» находятся на 7-й позиции в трех очках от зоны еврокубков.

«Фортуна»

«Фортуна» в минувшем сезоне выиграла вторую Бундеслигу и повысилась в классе. В межсезонье она провели ряд контрольных поединков, в которых выиграла шесть поединков при одной ничьей.

В первой официальной встрече сезона дюссельдорфцы разгромили «Кобленц» в гостях со счетом 5:0 в кубковом матче. А вот первая игра чемпионата завершилась домашним поражением от «Аугсбурга» 1:2.

Затем дружина Фридхельма Функеля сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (1:1) на его поле, а в третьем туре на своем поле одолела «Хоффенхайм» — 2:1. Увы для новичка Бундеслиги, после этого команда пережила серию из четырех поединков без побед при трех поражениях, из-за чего опустилась в зону вылета на 17-ю строчку.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Айнтрахт» выиграет оба тайма за 5,00. 0