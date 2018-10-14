Фарерские острова — Косово. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2018 года

Фарерские острова
«Рыбаки» хорошо стартовали в новом турнире, обыграв на своем поле сборную Мальты со счетом 3:1, но затем они проиграли две игры кряду.
Во втором поединке Лиги наций фарерцы в гостях уступили Косово со счетом 0:2, пропустив оба гола после перерыва. А в последний игре и вовсе были разгромлены на родной арене Азербайджаном — 0:3.
Набрав в трех поединках только три балла, островитяне расположились на третьей строке и отстают от первого места уже на четыре пункта.
Уступив азербайджанцам, северяне прервали серию без поражений на своем поле, которая составляла на тот момент три игры кряду.
Косово
После ничейного результата в гостевом матче с Азербайджаном (0:0) косовары затем одержали две виктории в поединках Лиги наций.
Сперва на своем поле они взяли верх над предстоящим соперником (2:0), а в последнем туре нанесли поражение Мальте со счетом 3:1 тоже дома.
Набрав в трех поединках семь баллов сборная Косово лидирует в своем квартете, опережая вторых азербайджанцев на два пункта.
Балканцы не знают горечи поражений уже в семи матчах кряду. В этот период они выиграли шесть игр при одном ничейном результате, разница забитых и пропущенных в этих встречах — 15:4.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Косово — 2.45, победа сборной Фарерских островов — 3.10, ничья — 3.15.
Любая осечка может сдвинуть Косово с первой позиции, т.к. на пятки ей наступают азербайджанцы. Поэтому, косовары будут стараться заработать максимальное количество баллов в этой игре.
Прогнозируем — гости не проиграют эту встречу, но и много забитых мячей не будет. 0