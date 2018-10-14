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    Фарерские острова — Косово. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Фарерские острова — Косово
    Футболисты сборной Косово
    В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная Фарерских островов на своем поле примет команду Косово. Встреча, которая пройдет в Торсхавне, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Косово.
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    Фарерские острова

    «Рыбаки» хорошо стартовали в новом турнире, обыграв на своем поле сборную Мальты со счетом 3:1, но затем они проиграли две игры кряду.

    Во втором поединке Лиги наций фарерцы в гостях уступили Косово со счетом 0:2, пропустив оба гола после перерыва. А в последний игре и вовсе были разгромлены на родной арене Азербайджаном — 0:3.

    Набрав в трех поединках только три балла, островитяне расположились на третьей строке и отстают от первого места уже на четыре пункта.

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    Косово

    После ничейного результата в гостевом матче с Азербайджаном (0:0) косовары затем одержали две виктории в поединках Лиги наций.

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    Сперва на своем поле они взяли верх над предстоящим соперником (2:0), а в последнем туре нанесли поражение Мальте со счетом 3:1 тоже дома.

    Набрав в трех поединках семь баллов сборная Косово лидирует в своем квартете, опережая вторых азербайджанцев на два пункта.

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    Балканцы не знают горечи поражений уже в семи матчах кряду. В этот период они выиграли шесть игр при одном ничейном результате, разница забитых и пропущенных в этих встречах — 15:4.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Косово — 2.45, победа сборной Фарерских островов — 3.10, ничья — 3.15.

    Любая осечка может сдвинуть Косово с первой позиции, т.к. на пятки ей наступают азербайджанцы. Поэтому, косовары будут стараться заработать максимальное количество баллов в этой игре.

    Прогнозируем — гости не проиграют эту встречу, но и много забитых мячей не будет. 0

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    Прогноз на Фарерские острова — Косово. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная Фарерских островов на своем поле примет команду Косово. Встреча, которая пройдет в Торсхавне, начнется в 19:00 по мск.
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