Фарерские острова — Косово. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2018 года

В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная Фарерских островов на своем поле примет команду Косово. Встреча, которая пройдет в Торсхавне, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Косово.

Фарерские острова

«Рыбаки» хорошо стартовали в новом турнире, обыграв на своем поле сборную Мальты со счетом 3:1, но затем они проиграли две игры кряду.

Во втором поединке Лиги наций фарерцы в гостях уступили Косово со счетом 0:2, пропустив оба гола после перерыва. А в последний игре и вовсе были разгромлены на родной арене Азербайджаном — 0:3.

Набрав в трех поединках только три балла, островитяне расположились на третьей строке и отстают от первого места уже на четыре пункта.

Уступив азербайджанцам, северяне прервали серию без поражений на своем поле, которая составляла на тот момент три игры кряду.

Косово

После ничейного результата в гостевом матче с Азербайджаном (0:0) косовары затем одержали две виктории в поединках Лиги наций.

Сперва на своем поле они взяли верх над предстоящим соперником (2:0), а в последнем туре нанесли поражение Мальте со счетом 3:1 тоже дома.

Набрав в трех поединках семь баллов сборная Косово лидирует в своем квартете, опережая вторых азербайджанцев на два пункта.

Все прогнозы на футбол

Балканцы не знают горечи поражений уже в семи матчах кряду. В этот период они выиграли шесть игр при одном ничейном результате, разница забитых и пропущенных в этих встречах — 15:4.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Косово — 2.45, победа сборной Фарерских островов — 3.10, ничья — 3.15.

Любая осечка может сдвинуть Косово с первой позиции, т.к. на пятки ей наступают азербайджанцы. Поэтому, косовары будут стараться заработать максимальное количество баллов в этой игре.

Прогнозируем — гости не проиграют эту встречу, но и много забитых мячей не будет. 0