Катар — Эквадор. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 октября 2018 года

В пятницу, 12 октября, сборная Катара на своем поле примет команду Эквадора в товарищеском поединке. Начало встречи — в 18:30 по мск. Прогноз на Катар — Эквадор.

Катар

Сборная Катара не пробилась в финальную часть ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе последнее место, отстав от проходной строки на шесть баллов.

В этом году катарцы провели пять контрольных матчей. В марте они сначала переиграли Ирак со счетом 3:2 на его поле, через несколько дней на своей арене сыграли вничью с Сирией (2:2).

Летом был единственный проигрыш в 2018 году. «Бордовые» в гостях уступили Туркменистану — 0:3. В прошлом месяце команда Феликса Санчеса Баса провела два спрринга и оба выиграла.

Сперва Катар в домашнем поединке одолел Китай со счетом 1:0, а потом также дома взял верх над сборной Палестины — 3:0.

Эквадор

Эквадорцы тоже, как и их предстоящий соперник, не участвовали в финальной части ЧМ в России. Они заняли восьмое место и отстали от пятого стыкового на шесть очков.

В официальных поединках «триколоры» проиграли последние шесть встреч кряду, а вот в товарищеских играх они имеют 4-матчевую победную серию.

Еще летом прошлого года сборная Эквадора обыграла Сальвадор (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:1). Сентябрьские матчи 2018 года принесли им победы над Ямайкой и Гватемалой с одинаковым результатом 2:0. Все эти игры южноамериканцы провели на своем поле.

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Выездные поединке плохо удаются эквадорцам, на данный момент они имеют 10-матчевую безвыигрышную серию. Последняя их гостевая победа датирована ноябрем 2015 года.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Эквадора — 2.10, победа сборной Катара — 3.60, ничья — 3.40.

Эквадор почти три года не может одержать выездную победу. Прогнозируем, что в этом поединке южноамериканцы прервут эту неудачную серию, к тому же, соперник для этого у них будет подходящий. 0