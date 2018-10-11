ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив«Реал» переживает кризис: семь главных причин Артемий ПанаринНХЛ. Три очка Радулова, шайбы Панарина, Ковальчука и Свечникова «Салават Юлаев» — «Авангард»КХЛ. «Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард», «Сибирь» снова проиграла
  • 23:09
    • Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
  • 23:39
    • Семин заявил, что Кокорин и Мамаев предали футбол
  • 21:57
    • «Нефтехимик» переиграл «Спартак»
  • 21:10
    • Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября
  • 19:42
    • «Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе
  • 16:47
    • Конте — основной претендент на пост главного тренера «Реала»
  • 16:13
    • Анри может заменить Жардима у руля «Монако»
    Все новости спорта

    Команды начнут с мира

    Израиль — Шотландия. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 11 октября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Израиль — Шотландия
    Андреас Херцог
    В 3-м туре Лиги наций сборная Израиля 11 октября примет сборную Шотландии. Матч стартует в 21:45 по Москве. Прогноз на Израиль — Шотландия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Израиль

    В новом году израильтяне провели три поединка и только один был официальным. Это была встреча со сборной Албании в первом туре Лиги наций.

    Минимальное поражение 0:1 не могло устроить наставника «бело-голубых» Андреаса Херцога, однако качество игры — вполне. Ведь сборная Израиля ничем не уступала хозяевам поля, а кое в чем даже превосходила.

    Например, в ударах. Пусть всего на два выстрела (15-13), но для «Ха-нивхерет» такой показатель на выезде может считаться достижением.

  • Клопп: Лиги наций — самый бессмысленный турнир в мире футбола
  • Читайте по теме

    • Особенность нынешней команды Херцога в том, что основные силы ребята берегут на второй тайм. Что против Албании в Лиге наций, что против Румынии в товарняке, сборная Израиля большинство моментов создала после перерыва.

    Шотландия

    Алекс Маклиш не сидел сложа руки: через футбольную Ассоциацию организовал занятие своим подопечным. Пока многие сборные отдыхали, «тартановая армия» усердно пахала газон.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В новом году сборная Шотландии сыграла уже пять матчей. Победу праздновали, правда, только в одном поединке — против сборной Венгрии еще в марте (1:0). В остальном — сплошные поражения. Апогеем стал «влет» бельгийцам 0:4 непосредственно перед стартовым туром Лиги наций.

    Видимо, отрезвило. Потому что в первом матче команда Маклиша безоговорочно выиграла Албанию 2:0. Сумасшедшие 25 ударов вообще выглядели бы чем-то из ряда вон, если бы в створ пришлась хотя бы половина.

    Все прогнозы на спорт

    Но вратарь вынужден был вступить в игру только в шести случаях, что сразу дало понять — все нормально, за Шотландию волноваться нечего.

    Прогноз

    Интересно, но фаворитом этого поединка букмекеры видят команду Андреаса Херцога. Причем разрыв как для официального международного матча достаточно весомый — в пределах 0,5.

    Мы не будем столь радикально, но заметим, что во второй половине израильтяне вполне способны доставить «армейцам» проблемы.

    В первой же половине, скорее всего, «бело-голубые» будут массово обороняться. Учитывая, что у шотландцев всегда были проблемы со взломом обильной защиты соперника, прогнозируем ничейный первый тайм за 2,01. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Тюмень — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Спартак постарается сдержать атаку Ак Барса
  • Завтра в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Уэльс — Испания
  • Завтра в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Завтра в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Завтра в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Азербайджан
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо
    • 15:47 06/10/2018     Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на Израиль — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. В 3-м туре Лиги наций сборная Израиля 11 октября примет сборную Шотландии. Матч стартует в 21:45 по Москве.
    Тоже интересно
    Трофей Лиги чемпионов Футбол Пришло время менять Лигу чемпионов или открывать европейскую СуперлигуСуществует странная тенденция «концептуального раздувания», которое затрагивает международные футбольные соревнования и в итоге противоречит природе этих турниров Вчера в 21:120
  • 08:28
    • Аутсайдер Примеры уволил главного тренера
  • 08:15
    • «Ювентус» хочет подписать аргентинского полузащитника
  • 23:54
    • Экс-наставник «Лестера» может возглавить «Монако»
    Пеп Гвардиола Футбол Уик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны»Как гранды европейского футбола провели свои матчи перед перерывом на поединки национальных сборных Вчера в 14:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Топ-матч в Уфе и еще две битвы КХЛ
  • 4.40
    •
  • 23:24
    • «Зенит» проиграл «Партизану» в Еврокубке
  • 22:55
    • Защитник «МанСити» может перейти в «Интер»
  • 22:44
    • Гаспарян вышла во второй круг турнира в Австрии
    Месси спасает «Барселону» от еще большего падения Футбол Единственная надежда «Барселоны» — МессиРеакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона» 08/10/2018 в 19:430
  • 15:59
    • Вайнцирль возглавил «Штутгарт»
  • 22:29
    • Форвард «Байера» решил выступать за сборную Ямайки
  • 22:14
    • За проведение Олимпиады-2026 будут спорить три города
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие