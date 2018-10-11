Израиль — Шотландия. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 11 октября 2018 года

В 3-м туре Лиги наций сборная Израиля 11 октября примет сборную Шотландии. Матч стартует в 21:45 по Москве. Прогноз на Израиль — Шотландия.

Израиль

В новом году израильтяне провели три поединка и только один был официальным. Это была встреча со сборной Албании в первом туре Лиги наций.

Минимальное поражение 0:1 не могло устроить наставника «бело-голубых» Андреаса Херцога, однако качество игры — вполне. Ведь сборная Израиля ничем не уступала хозяевам поля, а кое в чем даже превосходила.

Например, в ударах. Пусть всего на два выстрела (15-13), но для «Ха-нивхерет» такой показатель на выезде может считаться достижением.

Особенность нынешней команды Херцога в том, что основные силы ребята берегут на второй тайм. Что против Албании в Лиге наций, что против Румынии в товарняке, сборная Израиля большинство моментов создала после перерыва.

Шотландия

Алекс Маклиш не сидел сложа руки: через футбольную Ассоциацию организовал занятие своим подопечным. Пока многие сборные отдыхали, «тартановая армия» усердно пахала газон.

В новом году сборная Шотландии сыграла уже пять матчей. Победу праздновали, правда, только в одном поединке — против сборной Венгрии еще в марте (1:0). В остальном — сплошные поражения. Апогеем стал «влет» бельгийцам 0:4 непосредственно перед стартовым туром Лиги наций.

Видимо, отрезвило. Потому что в первом матче команда Маклиша безоговорочно выиграла Албанию 2:0. Сумасшедшие 25 ударов вообще выглядели бы чем-то из ряда вон, если бы в створ пришлась хотя бы половина.

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Но вратарь вынужден был вступить в игру только в шести случаях, что сразу дало понять — все нормально, за Шотландию волноваться нечего.

Прогноз

Интересно, но фаворитом этого поединка букмекеры видят команду Андреаса Херцога. Причем разрыв как для официального международного матча достаточно весомый — в пределах 0,5.

Мы не будем столь радикально, но заметим, что во второй половине израильтяне вполне способны доставить «армейцам» проблемы.

В первой же половине, скорее всего, «бело-голубые» будут массово обороняться. Учитывая, что у шотландцев всегда были проблемы со взломом обильной защиты соперника, прогнозируем ничейный первый тайм за 2,01. 0