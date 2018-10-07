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    «Атлетико» обойдет «Реал»

    «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч Примеры 7 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Бетис
    Прогноз на «Атлетико» — «Бетис»
    «Атлетико» не знает поражений шесть матчей при четырех победах
    В восьмом туре испанского первенства «Атлетико» на своем поле примет «Бетис». Матч начнется в 17:15 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Бетис».
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    «Атлетико»

    Текущая кампания началась для «Атлетико» откровенно неудачно: вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Однако победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах.

    Подтверждением этому служит то, что в следующих двух поединках, которые пришлись на Примеру, «Матрасники» обыграли «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (3:0). Благодаря этим победам клуб поднялся на третье место, отстав от ближайшего оппонента и лидирующей «Барселоны» на два очка.

    Дальше подопечные Диего Симеоне могли выиграть и дерби у «Реала (0:0), но по итогам равной борьбы вынуждены были довольствоваться ничьей. Тем не менее, после поражения королевского клуба в восьмом туре теперь "Атлетико" имеет хороший шанс обойти своих земляков в случае победы.

    "Бетис"

    В стартовом поединке этого чемпионата "Бетис" был разгромлен на своем поле "Леванте" со счетом 0:3. Затем была ничья на выезде с "Алавесом" (0:0), а в третьем туре команда праздновала победу в севильском дерби, одолев на своем стадионе "Севилью" со счетом 1:0.

    Вероятно, успех в дуэли с земляками вскружил подопечным Кике Сетьена голову, ведь в последующих трех поединках они не сумели одержать ни одной победы. В гостевых играх против "Валенсии" (0:0) в Примере и "Олимпиакоса" (0:0) в Лиге Европы, а также домашней встрече против "Атлетика" (2:2) снова-таки в национальном чемпионате коллектив сыграл вничью.

    Тем не менее, с тех пор и до сегодня "Огурцы" только побеждают, выиграв три матча кряду. "Жирона" на выезде (1:0), а также дома "Леганес" (1:0) и "Дюделанж" (3:0) не просто проиграли, а даже не сумели хотя бы раз забить в ворота севильцев.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что "Атлетико" выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В восьмом туре испанского первенства «Атлетико» на своем поле примет «Бетис». Матч начнется в 17:15 по Москве.
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