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    «Ростов» продолжит набирать очки

    «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на РПЛ 6 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов Оренбург
    Прогноз на «Ростов» — «Оренбург»
    Игроки «Ростова»
    В субботу, 6 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в десятом туре РПЛ. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Оренбург».
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    «Ростов»

    «Комбайнеры» после девяти туров РПЛ расположились на третьей строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 баллов и отстают от первого «Зенита» на четыре очка.

    С учетом кубковой игры дружина Валерия Карпина не проигрывает уже семь встреч кряду. В девятом туре чемпионата «Ростов» в Москве одолел «Спартак» со счетом 1:0.

    Этой победой «желто-синие» прервали серию из трех ничьих подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «сельмаши» провели на родной арене пять игр. В двух одержали победы, столько же матчей свели вничью и раз проиграли, разница мячей — 6:2.

    «Оренбург»

    «Газовики» набрали 11 очков и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков они отстают на четыре пункта.

    Подопечные Владимира Федотова начали чемпионат с выездного поражения, а затем провели победную серию из трех матчей кряду.

    В пяти последних турах «Оренбург» сбавил обороты — трижды проиграл и дважды сыграл вничью. В девятом туре «синие» проиграли дома ЦСКА (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Выездные встречи этого сезона РПЛ принесли им две виктории, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:5.

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  • 01/10/2018

    • Последний раз соперники встречались в сезоне-2016/17 и тогда команды обменялись домашними победами — 2:0 в Оренбурге и 1:0 в Ростове.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 1.90, победа «Оренбурга» — 5.00, ничья — 3.25.

    «Ростову» сложно даются матчи против середняков, в основном большинство этих игр заканчиваются малорезультативно. «Оренбург» в гостях забил уже семь мячей в пяти играх.

    Рискнем предположить, что в предстоящем поединке оппоненты забьют друг другу, и при этом хозяева не проиграют. 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85. В субботу, 6 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в десятом туре РПЛ. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени.
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