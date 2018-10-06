«Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на РПЛ 6 октября 2018 года

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В субботу, 6 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в десятом туре РПЛ. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Оренбург».

«Ростов»

«Комбайнеры» после девяти туров РПЛ расположились на третьей строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 баллов и отстают от первого «Зенита» на четыре очка.

С учетом кубковой игры дружина Валерия Карпина не проигрывает уже семь встреч кряду. В девятом туре чемпионата «Ростов» в Москве одолел «Спартак» со счетом 1:0.

Этой победой «желто-синие» прервали серию из трех ничьих подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0).

Все прогнозы на РПЛ

В этом розыгрыше Премьер-лиги «сельмаши» провели на родной арене пять игр. В двух одержали победы, столько же матчей свели вничью и раз проиграли, разница мячей — 6:2.

«Оренбург»

«Газовики» набрали 11 очков и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков они отстают на четыре пункта.

Подопечные Владимира Федотова начали чемпионат с выездного поражения, а затем провели победную серию из трех матчей кряду.

В пяти последних турах «Оренбург» сбавил обороты — трижды проиграл и дважды сыграл вничью. В девятом туре «синие» проиграли дома ЦСКА (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

Выездные встречи этого сезона РПЛ принесли им две виктории, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:5.

Последний раз соперники встречались в сезоне-2016/17 и тогда команды обменялись домашними победами — 2:0 в Оренбурге и 1:0 в Ростове.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 1.90, победа «Оренбурга» — 5.00, ничья — 3.25.

«Ростову» сложно даются матчи против середняков, в основном большинство этих игр заканчиваются малорезультативно. «Оренбург» в гостях забил уже семь мячей в пяти играх.

Рискнем предположить, что в предстоящем поединке оппоненты забьют друг другу, и при этом хозяева не проиграют. 0