«Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 сентября

В воскресенье, 30 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Ростов» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»

Московский «Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 15 очков.

«Красно-белые» в текущем сезоне обыграли «Оренбург» (1:0), «Анжи» (1:0), «Краснодар» (1:0) и «Динамо» (2:1).

Также подопечные Массимо Карреры проиграли «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0), «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (1:1).

Накануне в Кубке России «Спартак» не без проблем прошел «Черноморец» (1:0). В Лиге Европы «красно-белые» стартовали с поражения от «Рапида» (0:2).

В лазарете команды находятся Илья Кутепов, Самюэль Жиго, Педро Роша и Марко Петкович.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков.

«Желто-синим» в нынешнем сезоне удалось победить «Ахмат» (1:0), ЦСКА (1:0), «Енисей» (4:0) и «Арсенал» (1:0).

С «Рубином» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0) они разошлись миром, а «Крыльям Советов» проиграли (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

В розыгрыше Кубка России подопечные Валерия Карпина ранее на этой неделе разгромили «Сызрань-2003» (4:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.85, победа «Ростова» — 4.60, ничья — 3.40.

Все прогнозы на РПЛ

Ни для кого не секрет, что «красно-белые» в последнее время играют крайне слабо. Что говорить, если за весь сентябрь они выиграли всего одну встречу, да и ту в Кубке России у команды, выступающей во втором дивизионе.

Нужно признать, что «желто-синие» тоже часто теряют очки, но резких перепадов и неожиданных поражений у них давно не было.

Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 1.95.

Еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1» за 1.71. Обе команды не впечатляют результативностью в этом сезоне, поэтому мы ждем осторожной игры, особенно в первой половине. 0