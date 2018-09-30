ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваРекорды — формальность. Постолимпийский сезон только набирает обороты ЦСКА — «Оренбург»РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи» «Реал» — «Атлетико»Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,
  • 19:22
    • «Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетиком»
  • 19:16
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»
  • 19:10
    • «Арсенал» переиграл «Уотфорд» в Лондоне
  • 19:01
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»
  • 18:26
    • «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»
  • 18:12
    • Эдер сыграет в атаке «Локо» против «Ахмата»
  • 17:56
    • «Рома» победила «Лацио» в римском дерби
    Все новости спорта

    Победит ли «Спартак» команду Карпина?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 сентября

    РПЛ Футбол России Спартак Ростов
    Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
    Луис Адриано
    В воскресенье, 30 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Ростов» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    Московский «Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 15 очков.

    «Красно-белые» в текущем сезоне обыграли «Оренбург» (1:0), «Анжи» (1:0), «Краснодар» (1:0) и «Динамо» (2:1).

    Также подопечные Массимо Карреры проиграли «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0), «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (1:1).

    Накануне в Кубке России «Спартак» не без проблем прошел «Черноморец» (1:0). В Лиге Европы «красно-белые» стартовали с поражения от «Рапида» (0:2).

  • «Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выиграть
  • Главное дерби страны — в нашем обзоре прессы
  • 24/09/2018

    • В лазарете команды находятся Илья Кутепов, Самюэль Жиго, Педро Роша и Марко Петкович.

    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков.

    «Желто-синим» в нынешнем сезоне удалось победить «Ахмат» (1:0), ЦСКА (1:0), «Енисей» (4:0) и «Арсенал» (1:0).

    С «Рубином» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0) они разошлись миром, а «Крыльям Советов» проиграли (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В розыгрыше Кубка России подопечные Валерия Карпина ранее на этой неделе разгромили «Сызрань-2003» (4:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.85, победа «Ростова» — 4.60, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на РПЛ

    Ни для кого не секрет, что «красно-белые» в последнее время играют крайне слабо. Что говорить, если за весь сентябрь они выиграли всего одну встречу, да и ту в Кубке России у команды, выступающей во втором дивизионе.

    Нужно признать, что «желто-синие» тоже часто теряют очки, но резких перепадов и неожиданных поражений у них давно не было.

    Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 1.95.

    Еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1» за 1.71. Обе команды не впечатляют результативностью в этом сезоне, поэтому мы ждем осторожной игры, особенно в первой половине. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 19:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анжи — Зенит
  • Завтра в 14:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Завтра в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Завтра в 16:30
    •  4.24
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
  • Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»
    • 02:17 23/09/2018     Лука Модрич
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
    • 15:08 25/09/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018
    Прогноз на «Спартак» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В воскресенье, 30 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Ростов» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября 17:340
  • 16:52
    • «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд
  • 16:36
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при России
  • 16:21
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма»
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» примет «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии 16:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 18:51
    • Томаров: Волевая победа над «Енисеем» ценна вдвойне
  • 18:41
    • «Шальке» одержал первую победу в Бундеслиге
  • 17:44
    • Моуринью заявил об офсайде в моменте с первым пропущенным голом
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»Реакция СМИ на выездную победу ЦСКА в Оребнурге 01:550
  • 15:55
    • «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу
  • 15:05
    • Нападающий «Локомотива» перенес операцию
  • 13:24
    • Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие