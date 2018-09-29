ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал» ЦСКА — «Спартак»КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Магнитка» дожала «Динамо» «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в ПримереЛопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 22:21
    • «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА
  • 22:07
    • «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в 1/16 Кубка России
  • 21:16
    • Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча
  • 16:46
    • Евро-2024 пройдет в Германии
  • 19:53
    • Российские волейболисты уступили сборной США и не вышли в полуфинал ЧМ-2018
  • 19:44
    • «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд
  • 19:33
    • «Магнитка» и «Динамо» забросили 11 шайб на двоих
    Все новости спорта

    Эйфория — не, не слышали

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 29 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Мануэль Пеллегрини
    В 7-м туре АПЛ 29 сентября «Вест Хэм» примет «Манчестер Юнайтед». Матч стартует в 14:30 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вест Хэм»

    Коллектив Мануэля Пеллегрини сотворил маленькую сенсацию в прошлом туре. На своем стадионе его ребята смогли отстоять нулевую ничью против соседей — лондонского «Челси».

    Команда, которая до этого пропустила 11 голов в пяти матчах, заставила звездных «аристократов» сбиваться на верховую игру (5 ударов головой у команды Сарри).

    Сами же «молотки» ограничились своим стандартным «джентльменским набором»: всего одно попадание в створ, один угловой и два дежурных «горчичника».

  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
  • Ситуация в «Манчестер Юнайтед» с каждой игрой становится только сложнее
  • 26/09/2018

    • Вряд ли у «Вест Хэма» будет эйфория от успеха, но определенной веры в себя этот заработанный пункт точно принесет.

    «Манчестер Юнайтед»

    Вылет из Кубка лиги от «Дерби Каунти» (2:3, по пенальти) еще раз подтвердил — в команде Жозе Моуринью наметился серьезный кризис. Как игровой, так и атмосферный. Самым примечательным показателем первого можно назвать общий процент дальних ударов.

    Команда с такими технарями в центре, как Погба и Эррера, 40% ударов наносит издали. Из нынешней «Big 5» только «Уотфорд» стреляет из-за штрафной чаще.

    Касательно второго аспекта кризиса красноречивым жестом служит лишение Погба статуса вице-капитана. При этом Моуринью отрыто заявил, что «все нормально, проблем нет». Интересно, он сам-то себе верит?

    Календарь и таблица АПЛ

    Ну и на закусочку: в последних пяти матчах с учетом всех турниров «Манчестер Юнайтед» получил три красных карточки.

    Прогноз

    Прогнозируем нервную игру от обеих команд. «Вест Хэм» камня на камне не оставил от «Маклсфилда» в Кубке лиги (8:0), так что физический тонус у команды Пеллегрини есть.

    Моуринью часто жаловался именно на функциональную готовность своих игроков. Если наложить напряжение и внутренний конфликт, получится истощение.

    При таком раскладе остается два варианта: либо выжимать из себя все до капли — быстро и резко, либо пытаться развязать гордиевы узлы и наладить взаимоотношения с игроками — то есть долго и нудно.

    Поэтому ждем импульсивной игры от гостей, что приведет к увеличению нарушений на поле. Наша ставка — «Фолы за первые 10 мин: ТБ 2,5» за 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монако
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 06/10/2018 в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
  • Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»
    • 02:17 23/09/2018     Лука Модрич
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
    • 15:08 25/09/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. В 7-м туре АПЛ 29 сентября «Вест Хэм» примет «Манчестер Юнайтед». Матч стартует в 14:30 по Москве.
    Тоже интересно
    Жерар Пике допустил фатальную ошибку Футбол Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемыСМИ — о неожиданном поражение «сине-гранатовых» от «Леганеса» Вчера в 15:050
  • 18:52
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России
  • 16:18
    • УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч
  • 16:01
    • Матч «Енисей» — «Спартак» пройдет в Красноярске
    Эден Азар Футбол «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущееГлавные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде» Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Визит «Милана» в Эмполи, «Краснодар» против финалиста Кубка России
  • 4.21
    •
  • 00:55
    • Морон принес «Бетису» победу над «Жироной»
  • 00:45
    • «Милан» упустил победу над «Эмполи»
  • 00:31
    • «Химки» крупно проиграли «Панатинаикосу»
    «Локомотив» Футбол Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игрыРеакция СМИ на результаты 1/16 финала Кубка России Вчера в 02:160
  • 15:48
    • СМИ: ЧМ-2023 по хоккею пройдет в России
  • 15:21
    • «Барселона» продлила контракт с полузащитником
  • 15:13
    • УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие