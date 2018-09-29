«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 29 сентября 2018 года

В 7-м туре АПЛ 29 сентября «Вест Хэм» примет «Манчестер Юнайтед». Матч стартует в 14:30 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм»

Коллектив Мануэля Пеллегрини сотворил маленькую сенсацию в прошлом туре. На своем стадионе его ребята смогли отстоять нулевую ничью против соседей — лондонского «Челси».

Команда, которая до этого пропустила 11 голов в пяти матчах, заставила звездных «аристократов» сбиваться на верховую игру (5 ударов головой у команды Сарри).

Сами же «молотки» ограничились своим стандартным «джентльменским набором»: всего одно попадание в створ, один угловой и два дежурных «горчичника».

Вряд ли у «Вест Хэма» будет эйфория от успеха, но определенной веры в себя этот заработанный пункт точно принесет.

«Манчестер Юнайтед»

Вылет из Кубка лиги от «Дерби Каунти» (2:3, по пенальти) еще раз подтвердил — в команде Жозе Моуринью наметился серьезный кризис. Как игровой, так и атмосферный. Самым примечательным показателем первого можно назвать общий процент дальних ударов.

Команда с такими технарями в центре, как Погба и Эррера, 40% ударов наносит издали. Из нынешней «Big 5» только «Уотфорд» стреляет из-за штрафной чаще.

Касательно второго аспекта кризиса красноречивым жестом служит лишение Погба статуса вице-капитана. При этом Моуринью отрыто заявил, что «все нормально, проблем нет». Интересно, он сам-то себе верит?

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Ну и на закусочку: в последних пяти матчах с учетом всех турниров «Манчестер Юнайтед» получил три красных карточки.

Прогноз

Прогнозируем нервную игру от обеих команд. «Вест Хэм» камня на камне не оставил от «Маклсфилда» в Кубке лиги (8:0), так что физический тонус у команды Пеллегрини есть.

Моуринью часто жаловался именно на функциональную готовность своих игроков. Если наложить напряжение и внутренний конфликт, получится истощение.

При таком раскладе остается два варианта: либо выжимать из себя все до капли — быстро и резко, либо пытаться развязать гордиевы узлы и наладить взаимоотношения с игроками — то есть долго и нудно.

Поэтому ждем импульсивной игры от гостей, что приведет к увеличению нарушений на поле. Наша ставка — «Фолы за первые 10 мин: ТБ 2,5» за 1,66. 0