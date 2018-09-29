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    Разгром в пределах разумного

    «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки на матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу 29 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Серхио Агуэро
    29 сентября «Манчестер Сити» примет «Брайтон» в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы уже успела потерять очки в этом чемпионате, но, как и раньше, остается по-хорошему «оторванной». «Манчестер Сити» имеет наилучшие данные практически по всем показателям.

    Например, за шесть игр «горожане» успели нанести 140 ударов, это 23,3 удара за матч. При этом обычно не менее двух раз за игру «манкунианцы» пробивают из пределов вратарской площадки, а из пределов штрафной — 12,7 раза. Это абсолютное лидерство.

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    • Непонятно пока, почему ребята Гвардиолы проиграли «Лиону» в Лиге чемпионов и потеряли очки с «Вулверхэмптоном» (1:1). В обоих случаях «горожане» имели значительное преимущество и по владению, и по голевым моментам.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    Крис Хьютон с трудом держит свою команду на плаву. После шести туров «Брайтон» занимает 13-е место с 5-ю очками в активе.

    Единственная победа случилась с «чайками» во втором туре, когда они на своем поле «огрели» другой манчестерский коллектив, который «Юнайтед» (3:2). Еще два очка — это ничьи против «Фулхэма» и «Саутгемптона» (по 2:2).

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    В обоих случаях «Брайтон» спасался на последних минутах, хотя против «коттеджеров» даже забил первым. Самая глобальная проблема ребят Хьютона — создание голевых моментов. Ведь за обычный матч «чайки» пробивают не более 9-ти раз, и только 0,8 ударов — с близкого расстояния.

    Прогноз

    Не видим причин для «Манчестер Сити» не повторить результат поединка с «Кардиффом». Напомним, в последнем матче чемпионата Англии команда Гвардиолы разнесла «птиц» на перья — 5:0.

    С другой стороны, прямо такого разгрома мы не прогнозируем. Просто считаем целесообразным поставить на победу одной из команд (ессно, «Ман Сити») как минимум в два гола за 4,30. «Брайтон» на выезде обычно играет в закрытый футбол и нечасто позволяет сопернику громить себя.

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.30. 29 сентября «Манчестер Сити» примет «Брайтон» в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:00 мск.
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