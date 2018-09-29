«Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 29 сентября 2018 года

В субботу, 29 сентября, в рамках шестого тура Бундеслиги «Байер» на своем поле будет принимать дортмундскую «Боруссию». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

«Байер»

Старт нового сезона дал понять, что дела «Байера» оставляют желать лучшего, хотя в Кубке Германии он и прошел в следующий раунд, одолев в дебютной встрече сезона заштатный «Пфорцхайм», да и тот — с минимальным счетом. Команда не набрала ни одного очка в трех стартовых играх: поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:2), «Вольфсбурга» (1:3) и «Баварии» (1:3).

Отчасти эти проблемы были связаны с тем, что в лазарете у «Аптекарей» находились сразу семь игроков, среди которых Ларс Бендер, Венделл и Юлиан Баумгартлингер. Но, похоже, леверкузенцы постепенно выходят из кризиса, подтверждением чему служат последние результаты.

Поворотным моментом стали первые полчаса игры первого тура группового раунда Лиги Европы, по итогам которых «Лудогорец» вел 3:0, но гости сумели разозлиться на себя и соперника, благодаря чему победили 3:2. Этот настрой сохранился и в двух последующих матчах, что выразилось в выигрышах у «Майнца» (1:0) и «Фортуны» (2:1) в рамках Бундеслиги.

«Боруссия»

«Дортмунд» пока не может похвастаться стабильным футболом. На «Сигнал Идуна Парк» хозяева играют прекрасно: в двух матчах они забили семь мячей, обыграв прямых конкурентов прошлого сезона — «РБ Лейпциг» (4:1) и «Айнтрахт» (3:1).

Однако выезде «Шмели» так не могут. В матче Кубка Германии коллектив сумел одолеть «Гройтер Фюрт» (2:1) только в экстратайме, против «Ганновера» (0:0) в рамках Бундеслиги довольствовались ничьей, и только у «Брюгге» (1:0) в Лиге чемпионов выиграли в основное время.

Но самое главное для подопечных Люсьена Фавра и, собственно, их наставника — то, что с начала сезона они не знаю поражений в семи матчах при двух ничьих. Это позволяет команде занимать третье место, и в случае победы над «Байером» она станет лидером турнирной таблицы из-за поражения «Баварии» от «Герты» (0:2).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0