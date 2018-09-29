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    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Барселона Атлетик
    Прогноз на «Барселона» — «Атлетик»
    Лионель Месси
    В субботу, 29 сентября, «Барселона» на своем поле примет «Атлетик» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 17:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Атлетик».
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    «Барселона»

    Каталонская «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 13 набранных очков.

    «Сине-гранатовые» хорошо стартовали в чемпионате Испании, поочередно победив «Алавес» (3:0), «Вальядолид» (1:0), «Уэску» (8:2) и «Реал Сосьедад» (2:1).

    А вот после этого наступили проблемы: домашняя ничья с «Жироной» (2:2) и выездное поражение от «Алавеса» (1:2).

    Также «Барселона» провела один матч в рамках Лиги чемпионов, в котором одержала крупную победу над ПСВ (4:0).

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    «Атлетик»

    Футболисты «Атлетика» расположились на скромном для себя 13-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков в пяти сыгранных туров.

    Команда из Бильбао начала чемпионат с победы над «Леганесом» (2:1), после чего сыграла вничью с «Уэской» (2:2), «Реалом» (1:1) и «Бетисом» (2:2).

    В предыдущем туре баски у себя дома потерпели поражение от «Вильярреала» (0:3). С «Райо Вальекано» подопечные Эдуардо Бериццо не сыграли из-за строительных работ на стадионе «Кампо де Вальекас».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Атлетика» значатся Лекуе Мартинес, Ариц Адурис и Яго Эррерин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.13, победа «Атлетика» — 19.00, ничья — 8.70.

    Действительно, сейчас баски выглядят уже не так грозно, как в прошлом сезоне. Однако в нужный момент подопечные Эдуардо Бериццо способны заиграть увереннее, что и доказали во встрече с «Реалом».

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    Если говорить о «сине-гранатовых», то у них тоже хватает проблем. Да, они неплохо стартовали в Примере, но игры против «Жироны» и «Леганеса» доказали, что каталонцам есть над чем работать, особенно в плане обороны, которая буквально забрасывает подарками атакующих футболистов соперника.

    Учитывая умение «Атлетика» настроиться на бой с грандами, а также нынешнюю несыгранность «Барселоны», предположим, что баски не проиграют крупно на «Камп Ноу». Наш прогноз — «победа гостей с форой +2,5» за 1.73.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 2.07. «Барселона» точно должна забивать на своем поле, но и сохранить ворота в неприкосновенности ей вряд ли удастся, ведь быстро решить все проблемы в обороне будет сложно. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. В субботу, 29 сентября, «Барселона» на своем поле примет «Атлетик» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 17:15 по московскому времени.
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