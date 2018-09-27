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    Что покажет финалист Кубка России на фоне представителя Лиги Европы?

    «Авангард» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка России 27 сентября 2018 года

    Кубок России Футбол России Краснодар Авангард Курск
    Прогноз на «Авангард» — «Краснодар»
    «Краснодар» проводит лучший старт сезона в истории
    В четверг, 27 сентября, курский «Авангард» на своем поле будет принимать «Краснодар» в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Краснодар».
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    «Авангард»

    Команда из Курса — одна из лидеров ФНЛ. За 13 туров подопечные Игоря Беляева набрали 26 очков, одержав восемь побед при двух ничьих и трех поражениях.

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    «Сине-белые» набрали великолепную форму и имеют серию из семи подряд поединков без поражений — шесть побед и ничья. Нет никаких сомнений, что «Авангард» выйдет на игру с запредельной мотивацией. Еще бы, команда является прошлогодним финалистом и однозначно постарается выступить не хуже, а особенно — в родных стенах.

    «Краснодар»

    Команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав уже 16 очков.

    Более того, «Краснодар» выдал лучший стартовый отрезок команды за все время ее выступления в Премьер-лиге. «Черно-зеленые» не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.

    «Горожане» набрали очки в матчах с «Уралом» (2:1), «Уфой» (1:0), «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0), «Оренбургом» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:0). Также на счету команды Мурада Мусаева поражения от «Рубина» (1:2) и «Спартака» (0:1).

    «Краснодар» ранее стартовал в групповом этапе Лиги Европы с победы над турецким «Акхисаром» (1:0).

    Все основные футболисты «горожан» находятся в строю и готовы к выходу на поле на очередном фронте.

    Прогноз

    В Кубке России в прошлом году «быки» выступили неудачно и проиграли уже в 1/16 финала — на выезде «Томи» со счетом 1:2. «Авангард» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, проиграв в упорной борьбе «Тосно» со счетом 1:2.

    Можно подумать о силе хозяев поля и даже предположить сенсацию, но это маловероятно. «Краснодар» сейчас хорош, особенно на фоне команд, уступающих в классе. Шансов в таких ситуациях один из лидеров РПЛ как правило не оставляет. Другое дело, что ротацию никто не отменял, ведь впереди у дружины Мусаева и чемпионат, и еврокубки, поэтому о разгроме речи не идет. Ставим на чистую победу «Краснодара» за 1,87. 0

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