ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА«Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выиграть «Зенит» — «Локомотив»Безумный реванш «Зенита» в лучшем матче сезона ЦСКА — «Спартак» 1:1Фотогалерея: ЦСКА — «Спартак» 1:1
  • 11:17
    • Манчини: Думаю, в этом сезоне «Зенит» выиграет РПЛ
  • 10:14
    • Кейн и Фирмино — цели «Барселоны»
  • 09:27
    • Роналду не посетит церемонию вручения наград ФИФА
  • 08:13
    • Алексеев подписал контракт с «Вашингтоном»
  • 23:43
    • «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Жироной»
  • 23:26
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Фрозиноне»
  • 20:52
    • ЦСКА и «Спартак» обменялись голами
    Все новости спорта

    Ждем ранних голов от горячих голов

    «Оксфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка лиги 25 сентября 2018 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити
    Прогноз на «Оксфорд» — «Манчестер Сити»
    Бернарду Силва
    25 сентября в 1/16-й финала Кубка футбольной лиги Англии «Оксфорд» примет на своем поле «Манчестер Сити». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Оксфорд» — «Манчестер Сити».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Оксфорд»

    «Парни с вершины холма» играют в Первой лиге Англии — третьем по силе дивизионе страны. Сейчас там сыграно девять туров, и ситуация «Оксфорд Юнайтед» довольно печальна.

    Команда Карла Робинсона идет на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков, и только чудом не носит звание «самой дырявой команды» Первой лиги. За девять матчей «Юс» пропустили 19 голов!

    Как они прошли в 1/16-ю финала Кубка лиги, уму не постижимо. В предыдущих двух стадиях «Оксфорд» поочередно обыграл «Ковентри» (2:0) и «Ньюпорт» (3:0).

    «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола вряд ли станет рисковать основными игроками в этом поединке. Как максимум из первого состава выйдут центрбэки или опорники. В остальном — резерв и перспективные парни из молодежки.

    Но даже так, кто будет сомневаться в преимуществе гостей? Не совсем корректно приводить результаты основного состава в прошлых турах, но мы рассмотрим их с другой стороны.

  • Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2
  • Десять лет назад шейх Мансур из Абу-Даби приобрел «Манчестер Сити», превратив середняка Премьер-лиги в команду-династию
  • 06/09/2018

    • В последнем матче против «Кардиффа» «Манчестер Сити» тоже играл на выезде и одержал разгромную победу 5:0. Феноменальная игра «горожан» обеспечивалась именно за счет удачной игры центральных полузащитников, чей выход мы все-таки ожидаем во вторник.

    Все прогнозы на футбол

    За 90 минут «манкунианцы» добились 78% владения мячом и 21-го удара по воротам (при 10-ти попаданиях). Два гола забили как раз «креаторы» испанского специалиста Гюндоган и Бернарду Силва.

    Прогноз

    На ранних стадиях Кубка команды обычно долго не раскачиваются. Учитывая характер Гвардиолы и вполне вероятную наглость игроков «Оксфорда», ждем быстрого гола.

    Причем «что-то» подсказывает, что первыми забьют гости. Глупости, наверное, но все-таки поставим. Итак, наша ставка — «Гол до 20-й минуты включительно» за 1,88.

  • У каждого есть свой предел. Кейн, Салах, Азар и другие звезды нуждаются в отдыхе
  • Лучшие игроки английской Премьер-лиги столкнулись с проблемой
  • 22/09/2018

    • Также перспективной видим ставку на пенальти в матче за 2,20. Просто потому, что схватки отъявленных андердогов и «ясен-пень- фаворитов» в Англии почти всегда полны накала.

    Очень вероятно, что кто-то кого-то вынесет. И опять же «что-то» подсказывает, что больше пострадают футболисты Гвардиолы… 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Сегодня в 18:30
    •  3.96
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Йокерит
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бавария — Аугбсург
  • Завтра в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Дерби Каунти
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Уэска
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роналду нужно принять свое старение
  • Роналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе»
    • 19:40 20/09/2018     Игроки «Аякса»
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2
    • 15:14 20/09/2018     «Галатасарай» — «Локомотив»
  • «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
    • 02:19 19/09/2018
    Прогноз на «Оксфорд» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. 25 сентября в 1/16-й финала Кубка футбольной лиги Англии «Оксфорд» примет на своем поле «Манчестер Сити». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Эспаньол», «Барселона» не справилась с «Жироной»Обзор и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу 00:000
  • 18:23
    • Дубль Шатова помог «Зениту» одолеть «Локо» в Петербурге
  • 10:29
    • Сарри: «Ливерпуль» на шаг опережает «Челси»
  • 09:58
    • Бекхэм предложил Зидану возглавить будущего дебютанта МЛС
    ЦСКА — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» разгромил «Локо», столичное дерби осталось без победителяОбзор матчей восьмого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Краснодар» в Самаре и домашние матчи «Нефтехимика» и «Трактора»
  • 3.96
    •
  • 09:48
    • «Валенсия» впервые за 19 лет стартовала с пяти матчей без побед в Примере
  • 09:14
    • Хачанов остался на 24-м месте в рейтинге АТР
  • 08:57
    • Касаткина и Шарапова сохранили позиции в рейтинге WTA
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продолжает побеждать, «МанСити» разгромил «Кардифф», «МЮ» и «Челси» потеряли очкиПодробности матчей шестого тура чемпионата Англии Вчера в 20:090
  • 08:45
    • Глава ВАДА: Теперь Россия должна выполнить официальные обязательства
  • 08:27
    • «Пари Сен-Жермен» повторил рекордную серию побед
  • 22:49
    • Каррера: Глушаков и Ещенко в ближайшее время не вернутся
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие