«Оксфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка лиги 25 сентября 2018 года

25 сентября в 1/16-й финала Кубка футбольной лиги Англии «Оксфорд» примет на своем поле «Манчестер Сити». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Оксфорд» — «Манчестер Сити».

«Оксфорд»

«Парни с вершины холма» играют в Первой лиге Англии — третьем по силе дивизионе страны. Сейчас там сыграно девять туров, и ситуация «Оксфорд Юнайтед» довольно печальна.

Команда Карла Робинсона идет на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков, и только чудом не носит звание «самой дырявой команды» Первой лиги. За девять матчей «Юс» пропустили 19 голов!

Как они прошли в 1/16-ю финала Кубка лиги, уму не постижимо. В предыдущих двух стадиях «Оксфорд» поочередно обыграл «Ковентри» (2:0) и «Ньюпорт» (3:0).

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола вряд ли станет рисковать основными игроками в этом поединке. Как максимум из первого состава выйдут центрбэки или опорники. В остальном — резерв и перспективные парни из молодежки.

Но даже так, кто будет сомневаться в преимуществе гостей? Не совсем корректно приводить результаты основного состава в прошлых турах, но мы рассмотрим их с другой стороны.

В последнем матче против «Кардиффа» «Манчестер Сити» тоже играл на выезде и одержал разгромную победу 5:0. Феноменальная игра «горожан» обеспечивалась именно за счет удачной игры центральных полузащитников, чей выход мы все-таки ожидаем во вторник.

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За 90 минут «манкунианцы» добились 78% владения мячом и 21-го удара по воротам (при 10-ти попаданиях). Два гола забили как раз «креаторы» испанского специалиста Гюндоган и Бернарду Силва.

Прогноз

На ранних стадиях Кубка команды обычно долго не раскачиваются. Учитывая характер Гвардиолы и вполне вероятную наглость игроков «Оксфорда», ждем быстрого гола.

Причем «что-то» подсказывает, что первыми забьют гости. Глупости, наверное, но все-таки поставим. Итак, наша ставка — «Гол до 20-й минуты включительно» за 1,88.

Также перспективной видим ставку на пенальти в матче за 2,20. Просто потому, что схватки отъявленных андердогов и «ясен-пень- фаворитов» в Англии почти всегда полны накала.

Очень вероятно, что кто-то кого-то вынесет. И опять же «что-то» подсказывает, что больше пострадают футболисты Гвардиолы… 0