«Монако» — «Анже». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 25 сентября 2018 года

«Монако» не может выиграть вот уже шесть матчей

«Монако» не может выиграть вот уже шесть матчей Chicago Tribune

В седьмом туре французского первенства «Монако» на своем поле примет «Анже». Матч начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Монако» — «Анже».

«Монако»

«Монако» удачно стартовали в чемпионате Франции, обыграв в первом туре в гостях «Нант» со счетом 3:1, но затем клуб из княжества не может победить в пяти матчах кряду с учетом всех турниров. Во второй игре Лиги 1 подопечные Леонарду Жардима расписали мировую на своей арене с «Лиллем» — 0:0, затем проиграли две встречи кряду — «Бордо» (1:2) в гостях и «Марселю» (2:3) дома.

Игра пятого тура принесла «красно-белым» один балл в выездной игре с «Тулузой» — 1:1. Набрав в пяти встречах пять пунктов «Монако» расположился на данный момент на 15 строке в турнирной таблице.

Свою неудачную серию монегаски продлили и на евроарене, когда в первом туре группового раунда Лиги чемпионов они на своем поле проиграли мадридскому «Атлетико» со счетом 1:2, при этом первыми сумев отличиться. До серии шести матчей без побед дело дошло в пятом туре Лиги 1 после домашнней ничьей с «Нимом» (1:1).

«Анже»

«Анже» вопреки прогнозам удержался в Лиге 1 по итогам прошлого сезона после выхода в элиту три года назад. Тем не менее, продажа форварда Карла Токо Экамби в «Вильярреал», а также то, что лидеру полузащиты Тома Мангани уже за 30 лет, и он далек от своей лучшей формы, сулит не лучшие шансы на выживание.

В такой ситуации магии наставника Стефана Мулена может оказаться недостаточно, чтобы не покинуть элиту. Тревога усугубилась и во время предсезонной подготовки, когда в семи контрольных встречах команда не смогла одержать ни одной победы.

Первые три тура нового первенства подтвердили эти опасения: коллектив на своем поле проиграл «Ниму» (3:4), затем на выезде потерпел минимальное поражение от «Ренна» (0:1) и крупное — от ПСЖ (1:3). Тем не менее, с тех пор анжуанцы не знают неудач, и более того — выиграли в двух из трех матчей чемпионата, одолев «Лилль» (1:0) и «Дижон» (3:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0