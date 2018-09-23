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    «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 сентября

    Примера Футбол Испании Барселона Жирона
    Прогноз на «Барселона» — «Жирона»
    Усман Дембеле
    В воскресенье, 23 сентября, «Барселона» на своем поле примет «Жирону» в рамках пятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Жирона».
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    «Барселона»

    Футболисты «Барселоны» начали текущий сезон просто замечательно, набрав 12 очков в четырех сыгранных турах.

    На своем поле «сине-гранатовые» обыграли «Алавес» (3:0) и «Уэску» (8:2), тогда как в гостях справились с «Вальядолидом» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (2:1).

    Ранее на этой неделе подопечные Эрнесто Вальверде успели стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, разгромив на «Камп Ноу» голландский ПСВ (4:0).

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    «Жирона»

    «Жирона» тоже может быть довольна стартом сезона, ведь она набрала семь очков и держится в верхней части турнирной таблицы.

    В первом туре «бело-красные» у себя дома разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0), после чего вновь на своем поле проиграли «Реалу» (1:4).

    А вот в двух предыдущих турах команда Эусебио Сакристана смогла победить, расправившись с «Вильярреалом» (1:0) в гостях и «Сельтой» (3:2) при поддержке родных трибун.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Жироны» значатся шесть футболистов, среди которых Хохан Мохика, Адай и Хонас Ромальо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.07, победа «Жироны» — 29.00, ничья — 12.00.

    Учитывая то, как уверенно на старте сезона «сине-гранатовые» выступают на своем поле, данный расклад вряд ли кого-то удивляет.

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    И все же нам кажется, что футбольные эксперты немного недооценивают «бело-красных», на счету которых неожиданные победы над «Вильярреалом» и «Сельтой».

    Конечно, замахнуться на набранные очки на «Камп Ноу» им будет невероятно трудно, но почему бы не навязать борьбу сопернику, который всего несколько дней назад играл в Лиге чемпионов и, возможно, прибегнет к ротации?

    Нам кажется, что ставка на «победу гостей с форой +3» за 1.81 выглядит вполне уместной. «Жирона», безусловно, слабее, но побороться в дерби просто обязана.

    Также можно рискнуть и поставить на «гости забьют» за 2.13. Футболисты «Жироны» демонстрируют неплохую результативность, а оборона «Барселоны» далека от идеала, так что ставка не лишена смысла. 0

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