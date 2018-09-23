«Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 сентября

В воскресенье, 23 сентября, «Барселона» на своем поле примет «Жирону» в рамках пятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Жирона».

«Барселона»

Футболисты «Барселоны» начали текущий сезон просто замечательно, набрав 12 очков в четырех сыгранных турах.

На своем поле «сине-гранатовые» обыграли «Алавес» (3:0) и «Уэску» (8:2), тогда как в гостях справились с «Вальядолидом» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (2:1).

Ранее на этой неделе подопечные Эрнесто Вальверде успели стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, разгромив на «Камп Ноу» голландский ПСВ (4:0).

В лазарете «Барселоны» находятся Денис Суарес, Малком и Серхи Сампер.

«Жирона»

«Жирона» тоже может быть довольна стартом сезона, ведь она набрала семь очков и держится в верхней части турнирной таблицы.

В первом туре «бело-красные» у себя дома разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0), после чего вновь на своем поле проиграли «Реалу» (1:4).

А вот в двух предыдущих турах команда Эусебио Сакристана смогла победить, расправившись с «Вильярреалом» (1:0) в гостях и «Сельтой» (3:2) при поддержке родных трибун.

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных у «Жироны» значатся шесть футболистов, среди которых Хохан Мохика, Адай и Хонас Ромальо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.07, победа «Жироны» — 29.00, ничья — 12.00.

Учитывая то, как уверенно на старте сезона «сине-гранатовые» выступают на своем поле, данный расклад вряд ли кого-то удивляет.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

И все же нам кажется, что футбольные эксперты немного недооценивают «бело-красных», на счету которых неожиданные победы над «Вильярреалом» и «Сельтой».

Конечно, замахнуться на набранные очки на «Камп Ноу» им будет невероятно трудно, но почему бы не навязать борьбу сопернику, который всего несколько дней назад играл в Лиге чемпионов и, возможно, прибегнет к ротации?

Нам кажется, что ставка на «победу гостей с форой +3» за 1.81 выглядит вполне уместной. «Жирона», безусловно, слабее, но побороться в дерби просто обязана.

Также можно рискнуть и поставить на «гости забьют» за 2.13. Футболисты «Жироны» демонстрируют неплохую результативность, а оборона «Барселоны» далека от идеала, так что ставка не лишена смысла. 0