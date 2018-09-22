«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 сентября

В субботу, 22 сентября, «Хетафе» на своем поле примет «Атлетико» в рамках пятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Колизеум Альфонсо Перес» в Хетафе, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетико».

«Хетафе»

Минувшую кампанию «Хетафе» может с полной уверенностью записать в одну из самых успешных в своей истории. Подопечные Хосе Бордаласа сумели не просто занять место в верхней части турнирной таблицы, но и побороться за место в еврокубках. В итоге команда заняла восьмую позицию в пяти очках от шестой строчки, которая давала возможность сыграть в Лиге Европы, став третьей самой надежной обороной чемпионата.

В межсезонье клуб из пригорода Мадрида неплохо усилился, ведь даже потеря стража ворот Висенте Гуаиты, ставшего одной из главных причин надежности тылов коллектива, заменил уже понюхавший пороху большого футбола Давид Сория, который ранее выступал за «Севилью».

Межсезонье не дает оснований говорить о том, что «асулонес» стали слабее, поскольку не проиграли ни одного из шести контрольных поединков. При этом старт Примеры выдался успешным: поражение в гостях от «Реала» (0:2), но при этом домашние победа над «Эйбаром» (2:0), ничья с «Вальядолидом» (0:0) и самое главное — гостевая победа над «Севильей» (2:0), благодаря чему команда занимает пятое место.

«Атлетико»

Минувший футбольный год в Испании выдался для «Атлетико» самым успешным со временем чемпионского 2014-го. Подопечные Диего Симеоне сумели вклиниться между «Барселоной» и «Реалом» на вершине Примеры и занять второе место, а если к этому добавить еще и то, что «Матрасники» выиграла Лигу Европы, то такой сезон можно смело считать одним из лучших в истории клуба. Другое дело, что их соседи по Мадриду еще осенью потеряли все шансы на чемпионский титул, поэтому особо и не старались подбираться к своим каталонским антагонистам, сосредоточившись на Лиге чемпионов.

Новая кампания началась для столичного коллектива откровенно неудачно, ведь вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Гостевой поединой против «Валенсии» (1:1), а также встреча с «Эйбаром» (1:1) на своем поле завершились вничью, тогда как выезд к «Сельте» (0:2) не принес и одного балла. В то же время, победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов должна придать уверенности мадридцам в своих силах.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 3,20. Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0