«ПАОК» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

Первый тур группового раунда Лиги Европы 20 сентября сведет на поле «ПАОК» и «Челси». Матч стартует в 19:55 по Москве. Прогноз на «ПАОК» — «Челси».

«ПАОК»

«Македонцы» вылетели из последнего раунда квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» (1:1; 1:4). Крупное поражение «ПАОКа» на своем поле стало для нас некоторым откровением, ведь греческий клуб достаточно бодро играл на «Тумбе» (17 ударов, 7 — в створ, 20 заработанных штрафных и 7 угловых).

С другой стороны, если постоянно привозить себе пенальти (1 пеналь в Португалии и 2 в Греции), можно и от «Армавира» вылететь.

В чемпионате своей страны «ПАОК» идет без потерь. Практически, ведь решением федерации с команды Рэзвана Луческу сняли два очка, что откинуло «двуглавых орлов» на четвертую строчку турнирной таблицы.

«Челси»

«Аристократы» получили нового тренера, а в следствие — новые привычки и новую картину мира. Сейчас команда Маурицио Сарри держит первенство в АПЛ. Правда, только по дополнительным показателям, ведь «Ливерпуль» тоже еще не терял очки в новом сезоне.

«Челси» под руководством итальянского специалиста показывает удивительный футбол. «Мистер 33» смог привить «пенсионерам» здоровое безразличие: его команде сейчас практически все равно, где играть. Например, дома «синие» в среднем за матч проводят 52 опасные атаки, тогда как на выезде — 49,5 опасных атак.

Потрудился Маурицио Сарри и над игрой в линию. Почти до самого конца прошлого сезона средний показатель офсайдов у «Челси» тяготел к отметке «3». Сейчас он составляет 1,6 офсайда за матч.

Календарь и таблица Лиги Европы

Как вишенку на торе, добавим, что у «аристократов» один из лучших показателей реализации своих моментов в АПЛ — 17,9%. Меньше двух голов в новом сезоне «Челси» за матч не забивает.

Прогноз

Группа L, наверное, самая ироничная в нынешнем сезоне Лиги Европы. Ведь по именам она далеко не блистает, а ее вполне можно назвать лигочемпионской.

Причем два чемпиона своих стран («БАТЭ» и МОЛ «Види») вряд ли относятся к фаворитам квартета. А самая именитая команда среди четырех команд заняла самое низкое место в своем чемпионате по итогам прошлого чемпионата.

Однако вряд ли в составе «аристократов» много мнительных футболистов. Поэтому прогнозируем преимущество «синих» на поле. «ПАОК» определенно будет иметь моменты — на «Тумбе» греки действительно опасны — но более одного раза отличиться он не сможет.

Прогнозируем доезд ставки «П2» за 1,89. 0