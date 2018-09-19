«Реал» — «Рома». Прогноз на матч футбольной Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Рому». Матч состоится 19 сентября. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Реал» — «Рома».

«Реал»

«Реал» начинает новый розыгрыш Лиги чемпионов после трех подряд побед в турнире и под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги.

Еврокубковая кампания сезона 2018-2019, правда, началась для «Реала» еще раньше и неудачным образом — в матче за Суперкубок мадридцы уступили «Атлетико» (2:4).

В чемпионате «Реал» стартовал с трех побед, однако потерял очки в четвертом туре. Сперва «сливочные» обыграли «Хетафе» (2:0), затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Жирону» и «Леганес» (4:1), после чего сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1)

Набрав 10 очков, в турнирной таблице Примеры «Реал» идет на втором месте, уже отстав от «Барселоны».

Стоит отметить отличную форму нападающих «Реала» Карима Бензема и Гарета Бейла, которые в пяти матчах нового сезона на двоих забили восемь голов: Бензема — пять и Бэйл — три.

«Рома»

«Рома», напомним, в прошлом сезоне добралась до полуфинала Лиги чемпионов и в новый розыгрыш вступает в надежде выступить как минимум не хуже.

Пока, правда, в этом сезоне дела у римлян не ладятся. Начав чемпионат Италии с победы над «Торино» (1:0) затем в трех матчах подопечные Эусебио ди Франческо набрали лишь 2 очка: ничьи с «Аталантой» (3:3) и «Кьево» (2:2) и поражение от «Милана» (1:2).

Набрав 5 очков, «Рома» идет в чемпионате лишь на девятом месте. При этом обеспокоенность у фанатов римлян может вызывать не только текущие результаты и положение команды, но и игра в обороне. Семь пропущенных мячей в трех последних матчах — это многовато.

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Прогноз

«Реал» считается явным фаворитом домашнего матча. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1,39. Ничья оценивается коэффициентом 5,55, а победа «Ромы» — 8,40.

За «Реал» в этом матче играет не только плохая форма «Ромы» на старте нового сезона, но и фактор домашнего поля. Впрочем до разгрома дело вряд ли дойдет.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,95. 0