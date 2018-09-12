Колумбия — Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 сентября

В товарищеском матче 12 сентября сборная Колумбии примет на стадионе «МетЛайф» в США сборную Аргентины. Матч начнется в 03:00 мск. Прогноз на Колумбия — Аргентина.

Колумбия

На чемпионате мира в России сборная Колумбии добилась лишь стадии 1/8 финала. Там ее встретили «три льва» и замучали до вылета. Иначе и не назовешь, ведь в первом тайме обе команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. А во втором принялись браво «гасить» друг друга по ногам — 36 фолов на двоих за игру.

К тому же матч дотянулся до серии 11-метровых (основное время — 1:1). Чем «кофейщики» запомнились на Мундиале, так это фолами. В среднем они нарушали правила 15,75 раза за матч. За такие темные делишки подопечные еще Хосе Пекермана получали в среднем 2,25 желтых карточки за игру.

Новый тренер решил взять на товарищеские матчи полубоевой состав. В нынешней обойме Артуро Рейеса есть и Радамель Фалькао, и Хуан Куадрадо, и даже Давинсон Санчес. В первом контрольном поединке со сборной Венесуэлы все трое были в основе, но Колумбия все равно пропустила уже на 4-й минуте.

Следующие 86 — она рвала Венесуэлу, как хотела (68% владения, 18 ударов, 6 угловых), но добыть победу удалось только на 90-й минуте.

Аргентина

А вот новый наставник сборной Аргентины оставил всех звезд почивать. Лионель Скалони не вызвал своего тезку Месси, кума маленького гения — Агуэро, а также Игуаина, Ди Марию, Банегу и Отаменди.

Если зрители в США не почитали новости перед приобретением билетов или брали тикеты заранее, кто-то может почувствовать себя «кинутым», и это явно не Месси.

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Но даже без звезд сборная Аргентины в первом товарищеском матче после чемпионата мира крупно обыграла Гватемалу (3:0). Достижение, конечно, так себе, но заметим, что все три гола влетели еще в первом тайме, а игровые показатели «альбиселесте» были на уровне: 17 ударов, 61% владения мячом и 8 угловых.

Прогноз

Уже исходя из состава можно сильно удивляться котировкам букмекеров. Ведь большинство из них видит фаворитом противостояния сборную Аргентины. Правда, коэффициент все равно больше двух, но все-таки — удивительно.

До того, что мы предлагаем сыграть на нем. Прогнозируем как минимум один тайм времени для Фалькао и Ко, поэтому ставим на «1Х» за 1,65. 0