ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичРенессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ Джон ТерриТерри в «Спартаке»: Маркетинговый трюк плюс реальная польза Этьен КапуОни идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
  • 17:37
    • Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака»
  • 17:19
    • УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США
  • 17:04
    • WADA подтвердило факт расследования дела Черышева
  • 15:49
    • Глушаков тренировался по индивидуальной программе
  • 15:39
    • Названы претенденты на попадание в символическую сборную года
  • 13:42
    • Полузащитник сборной Англии получил травму
  • 13:26
    • Президент «Реала» видит в Надале своего преемника
    Все новости спорта

    Как сыграть на удивлении

    Колумбия — Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 сентября

    Товарищеские матчи Сборная Колумбии Сборная Аргентины
    Прогноз на Колумбия — Аргентина
    Радамель Фалькао
    В товарищеском матче 12 сентября сборная Колумбии примет на стадионе «МетЛайф» в США сборную Аргентины. Матч начнется в 03:00 мск. Прогноз на Колумбия — Аргентина.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Колумбия

    На чемпионате мира в России сборная Колумбии добилась лишь стадии 1/8 финала. Там ее встретили «три льва» и замучали до вылета. Иначе и не назовешь, ведь в первом тайме обе команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. А во втором принялись браво «гасить» друг друга по ногам — 36 фолов на двоих за игру.

    К тому же матч дотянулся до серии 11-метровых (основное время — 1:1). Чем «кофейщики» запомнились на Мундиале, так это фолами. В среднем они нарушали правила 15,75 раза за матч. За такие темные делишки подопечные еще Хосе Пекермана получали в среднем 2,25 желтых карточки за игру.

  • Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году
  • Пора подумать о следующем чемпионате мира по футболу
  • 19/07/2018

    • Новый тренер решил взять на товарищеские матчи полубоевой состав. В нынешней обойме Артуро Рейеса есть и Радамель Фалькао, и Хуан Куадрадо, и даже Давинсон Санчес. В первом контрольном поединке со сборной Венесуэлы все трое были в основе, но Колумбия все равно пропустила уже на 4-й минуте.

    Следующие 86 — она рвала Венесуэлу, как хотела (68% владения, 18 ударов, 6 угловых), но добыть победу удалось только на 90-й минуте.

    Аргентина

    А вот новый наставник сборной Аргентины оставил всех звезд почивать. Лионель Скалони не вызвал своего тезку Месси, кума маленького гения — Агуэро, а также Игуаина, Ди Марию, Банегу и Отаменди.

    Если зрители в США не почитали новости перед приобретением билетов или брали тикеты заранее, кто-то может почувствовать себя «кинутым», и это явно не Месси.

    Все прогнозы на футбол

    Но даже без звезд сборная Аргентины в первом товарищеском матче после чемпионата мира крупно обыграла Гватемалу (3:0). Достижение, конечно, так себе, но заметим, что все три гола влетели еще в первом тайме, а игровые показатели «альбиселесте» были на уровне: 17 ударов, 61% владения мячом и 8 угловых.

    Прогноз

    Уже исходя из состава можно сильно удивляться котировкам букмекеров. Ведь большинство из них видит фаворитом противостояния сборную Аргентины. Правда, коэффициент все равно больше двух, но все-таки — удивительно.

    До того, что мы предлагаем сыграть на нем. Прогнозируем как минимум один тайм времени для Фалькао и Ко, поэтому ставим на «1Х» за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.92
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Шотландия — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Швеция — Турция
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Португалия — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сербия — Румыния
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Мальта — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роналдо
  • Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футбола
    • 18:55 05/09/2018     Серхио Агуэро
  • Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2
    • 14:22 06/09/2018     Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций
  • Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился
    • 11:43 08/09/2018
    Прогноз на Колумбия — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В товарищеском матче 12 сентября сборная Колумбии примет на стадионе «МетЛайф» в США сборную Аргентины. Матч начнется в 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Серена Уильямс и Наоми Осака Теннис Истерика Серены затмила финал. Американка не справилась с эмоциямиСМИ — о финальном матче US Open в женском одиночном разряде Вчера в 15:020
  • 11:40
    • Сборная России определилась с формой на матч против Чехии
  • 09:46
    • Шавло: Я бы не спешил говорить, что трансфер Терри в «Спартак» завершен
  • 09:15
    • Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе
    «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Торпедо» дожало «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 9 сентября Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждем победы на «Ростов Арене»
  • 3.92
    •
  • 16:48
    • Защитник «Наполи» порвал крестообразную связку колена
  • 16:34
    • Гассиев не отказался от идеи перейти в тяжелый вес
  • 16:18
    • Немецкий футбольный союз продлил контракт с техническим спонсором
    Дания играла против Словакии в уникальном составе Футбол Как за Данию играли продавец, слесарь и строительВ лагере участника плей-офф ЧМ-2018 возник конфликт 08/09/2018 в 18:170
  • 08:31
    • Победитель US Open Джокович поднялся на третье место в рейтинге ATP
  • 08:02
    • Джокович в третий раз выиграл US Open
  • 16:02
    • Бывшего защитника «Сент-Этьена» застрелили во Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие