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    Испания много не забьет

    Испания — Хорватия. Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА 11 сентября

    Лига наций Сборная Испании Футбол Испании Сборная Хорватии
    Прогноз на Испания — Хорватия
    Дани Карвахаль
    В рамках 2-го тура Лиги наций сборная Испании 11 сентября примет на своем поле сборную Хорватии. Начало матча — в 21:45 по Москве. Прогноз на Испания — Хорватия.
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    Испания

    Луис Энрике затеял масштабную революцию внутри «Фурии Рохи». Начал с ротации основного состава: на выход пошли Жорди Альба, Жерар Пике, Педро и Коке, а на вход — Сусо, Родриго, Гайя и Аспас.

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    • В первом же своем матче сборная Испании смогла одержать непростую победу над сборной Англии 2:1. Оценивая матч по цифрам, сложно отдать преимущество одной из команд. Ведь показатели были примерно или полностью равны: 11-11 по ударам, 6-4 по попаданиям, даже по офсайдам 3:3.

    Но заметим, что пять из своих 11-ти выстрелов Испания наносила из-за штрафной, тогда как англичане проходили глубоко — всего два дальних удара.

    Хорватия

    Финалист последнего чемпионата мира сыграет свой первый матч в рамках Лиги наций. Во время первого тура нового соревнования УЕФА сборная Хорватии проводила товарищескую встречу с Португалией.

    «Пламенные» открыли счет в середине первого тайма, но чемпионы Европы отквитали пропущенный гол еще до конца первого тайма. Такой счет продержался до конца матча — 1:1.

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  • 07/09/2018

    • В целом команды показали малоэффективный футбол, а хорваты — еще и скучноватый в придачу. Заслуша «шашечных» в грамотном расположении на поле: из 19-ти ударов соперника в створ прилетело только три.

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    Но сами хорваты не отличались атакующим желанием — всего пять ударов за 90 минут, четыре из которых были еще в первом тайме.

    Прогноз

    Заметим интересную деталь — в Лиге наций команды частенько залазят в положение вне игры. Сразу 18 команд в первом туре попали в офсайд как минимум три раза.

    Но коэффициентов пока на специальные исходы нет. Поэтому предлагаем сосредоточиться на ставке «ИТ1 меньше 1,5» за 1,80. Против Англии «Фурия Роха» часто била издали. Хорваты, в свою очередь, грамотно держат оборону и не дают прицельно стрелять сопернику. 0

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    Прогноз на Испания — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках 2-го тура Лиги наций сборная Испании 11 сентября примет на своем поле сборную Хорватии. Начало матча — в 21:45 по Москве.
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