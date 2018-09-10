Сербия — Румыния. Прогноз на Лигу наций 10 сентября 2018 года

В понедельник, 10 сентября, сборная Сербии на своем поле примет команду Румынии в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Белграде, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Сербия — Румыния.

Сербия

«Белые орлы» в дебютном поединки Лиги наций нанесли гостевое поражение сборной Литве — 1:0, единственный гол с пенальти провел Душан Тадич в конце первой половины игры.

Балканцы принимали участие в минувшем мировом первенстве. Сербы успешно выступили в квалификации, где они заняли первое место в своей группе опередив Уэльс, Ирландию и Австрию.

На полях России подопечные Младена Крстаича угодили в один квартет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Стартовали с минимальной победы над костариканцами — 1:0.

Но затем проиграли в двух поединках. Сначала уступили швейцарцам со счетом 1:2, пропустив на последней минуте матча, а потом бразильцам — 0:2 и закончили выступление на турнире.

Румыния

«Карпатские ребята» в первом туре Лиги наций расписали мировую с Черногорией — 0:0 на своем поле, при этом гости доигрывали поединок в меньшинстве с 77-й минуты.

Румыны полностью переиграли своего соперника, нанеся ему 13 ударов по воротам, против 2. И в игровом времени они больше владели мячом — 55 против 45.

«Трехцветные» не попали на мундиаль, заняв в своей группе четвертое место, заработав в 10 поединках 13 баллов. Но после завершения отбора к ЧМ «желтые» провели шесть контрольных матчей, в которых победили в пяти при одном поражении.

Все прогнозы на футбол

Последний раз оппоненты встречались в 2009 году в одной отборочной группе к ЧМ-2010. И тогда победу в двух встречах одержали сербы — 5:0 дома и 3:2 — на выезде.

Прогноз

Состав сборной Сербии превосходит своего предстоящего соперника, но румыны умеет преподносить сюрпризы. Поражение вычеркнет Румынию из кандидатов на победу в квартете, поэтому румынской команде придется искать счастье у чужих ворот.

Прогнозируем, что соперники не будут отсиживаться в обороне и забьют голы. 0