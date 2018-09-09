Македония — Армения. Прогноз на матч Лиги наций 09.09.2018

В воскресенье, 9 сентября, в рамках второго тура Лиги наций в группе 4 Лиги D национальная команда Македонии примет на своем поле сборную Армении. Поединок, который пройдет в Скопье, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Македония — Армения.

Македония

Македонцы уже успели провести дебютный поединок в Лиге наций, обыграв на выезде сборную Гибралтара со счетом 2:0, забив оба гола еще в первом тайме.

В отборе к чемпионату мира-2018 «красные львы» заняли пятое место из шести команд, набрав в 10 поединках 11 очков, при этом шесть баллов они набрали в матчах с Лихтенштейном (4:0 и 3:0), с которым балканцы будут играть и в этом турнире.

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Еще была победа над Израилем (1:0) в гостях и две ничьи с — Албанией (1:1) дома, а также мировая с Италией (1:1) на ее поле.

После завершения квалификации к ЧМ македонцы провели три контрольных поединка, в которых добились одной победы при двух ничьих. И таким образом, беспроигрышная серия сборной Македонии на данный момент насчитывает восемь матчей.

Армения

Подопечные Вардана Минасяна также одержали победу в первом туре Лиги наций, обыграв на своем поле сборную Андорры со счетом 2:1.

Армяне, как и их предстоящий соперник, тоже заняли пятую строку в своей отборочной группе, но набрали семь очков в 10 матчах.

Кавказцы на своем поле переиграли по-волевому Черногорию (3:2) и Казахстан (2:0). Также с казахами они сыграли вничью в гостях — 1:1.

После квалификационных поединков армяне сыграли в шести спаррингах, где два раза победили, три матча свели вничью и один проиграли.

Оппоненты провели между собой шесть встреч, и все в официальных поединках. В этих играх они сохраняют полный паритет (по две победы и две ничьи).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Македонии, оценивая победу хозяев с коэффициентом 2.00.

На Армению предлагают 4.10, а ничью оценивают с коэффициентом 3.30.

Армяне в официальных поединках очень редко привозят очки из выездных матчей. За последние два отборочных турнира они проиграли девять матчей из 10. А македонцы не блещут в домашних матчах, обыгрывая на своем поле только заведомых аутсайдеров.

Отсюда можно сделать вывод, что оппоненты, скорее всего, победителя в этом поединке не выявят.

Наш прогноз — ничья. 0