Грузия — Латвия. Прогноз на матч Лиги наций 9 сентября 2018 года

В рамках второго тура группового раунда Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Грузии примет 9 сентября на своем поле команду Латвии Поединок, который состоится в Тбилиси, начнется в 19.00 мск. Прогноз на Грузия — Латвия.

Грузия

Национальная сборная Грузии также вынуждена пробиваться сквозь четвертую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

Соперники по квартету ей достались не из легких: если Андорра кавказской сборной вполне по зубам, то с Казахстаном и Латвией придется приложит усилия для успеха. Напомним, что выход в более высшую лигу турнира обеспечивается только благодаря победе в группе.

Стоит признать, что у подопечных Владимира Вайсса хорошая форма, поскольку они выиграли четыре предыдущих поединка из пяти. Единственный раз, когда команда не победила, случился в гостевом товарищеском поединке против Люксембурга (0:1).

Но самое главное, что Грузия успешно стартовала в Лиге наций. Коллектив на выезде со счетом 2:0 разобрался со своим едва ли не главным конкурентом в борьбе за победу в квартете — Казахстаном.

Латвия

В стартовавшей Лиге наций сборная Латвии оказалась в четвертой по рангу Лиге D, где получила место в группе 1. Чтобы попасть в Лигу С красно-бело-красным необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

Соперниками подопечных Станимира Стойлова стали сразу четыре национальные команды — помимо Грузии, это также еще Андорра и Латвия. Соперниками подопечных Миксу Паателайнена стали сразу четыре национальных коллектива — помимо Грузии, это также еще Андорра и Казахстан.

Форму гостей грядущей игры стоит называть откровенно плохой, поскольку те сумели выиграть только в двух матчах из 20-ти. Правда, в предыдущий раз балтийская сборная побеждала за три матча до этого, и с того времени проиграла только один раз.

В первом туре Лиги наций Латвия не сумела воспользоваться преимуществом своего поля и обыграть еще более скромную Андорру — соперники разошлись миром со счетом 0:0. С учетом этого, трудно поверить, что команда сумеет выиграть на выезде у более сильного оппонента.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 3,70. Рекомендуем поставить на то, что первый тайм закончится вничью, а после перерыва Грузия доведет игру до победы за 3,75. 0