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    Грузия продолжит путь к победе в группе Лиги наций

    Грузия — Латвия. Прогноз на матч Лиги наций 9 сентября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Грузия — Латвия
    В первом туре Грузия победила Казахстан
    В рамках второго тура группового раунда Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Грузии примет 9 сентября на своем поле команду Латвии Поединок, который состоится в Тбилиси, начнется в 19.00 мск. Прогноз на Грузия — Латвия.
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    Грузия

    Национальная сборная Грузии также вынуждена пробиваться сквозь четвертую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

    Соперники по квартету ей достались не из легких: если Андорра кавказской сборной вполне по зубам, то с Казахстаном и Латвией придется приложит усилия для успеха. Напомним, что выход в более высшую лигу турнира обеспечивается только благодаря победе в группе.

    Стоит признать, что у подопечных Владимира Вайсса хорошая форма, поскольку они выиграли четыре предыдущих поединка из пяти. Единственный раз, когда команда не победила, случился в гостевом товарищеском поединке против Люксембурга (0:1).

    Но самое главное, что Грузия успешно стартовала в Лиге наций. Коллектив на выезде со счетом 2:0 разобрался со своим едва ли не главным конкурентом в борьбе за победу в квартете — Казахстаном.

    Латвия

    В стартовавшей Лиге наций сборная Латвии оказалась в четвертой по рангу Лиге D, где получила место в группе 1. Чтобы попасть в Лигу С красно-бело-красным необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

    Соперниками подопечных Станимира Стойлова стали сразу четыре национальные команды — помимо Грузии, это также еще Андорра и Латвия. Соперниками подопечных Миксу Паателайнена стали сразу четыре национальных коллектива — помимо Грузии, это также еще Андорра и Казахстан.

    Форму гостей грядущей игры стоит называть откровенно плохой, поскольку те сумели выиграть только в двух матчах из 20-ти. Правда, в предыдущий раз балтийская сборная побеждала за три матча до этого, и с того времени проиграла только один раз.

    В первом туре Лиги наций Латвия не сумела воспользоваться преимуществом своего поля и обыграть еще более скромную Андорру — соперники разошлись миром со счетом 0:0. С учетом этого, трудно поверить, что команда сумеет выиграть на выезде у более сильного оппонента.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 3,70. Рекомендуем поставить на то, что первый тайм закончится вничью, а после перерыва Грузия доведет игру до победы за 3,75. 0

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    Прогноз на Грузия — Латвия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В рамках второго тура группового раунда Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Грузии примет 9 сентября на своем поле команду Латвии Поединок, который состоится в Тбилиси, начнется в 19.00 мск.
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