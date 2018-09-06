Уэльс — Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

В рамках 1-го тура Лиги наций сборная Уэльса примет сборную Ирландии 6 сентября. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Уэльс — Ирландия.

Уэльс

Команда Райана Гиггза не проводила игр с мая-месяца. Однако даже после провала в квалификации на чемпионат мира Футбольная ассоциация страны нашла достойных соперников для товарняков. Да и мини-турнир в Китае пришелся очень даже кстати.

На China Cup сборная Уэльса пробилась до финала, где минимально проиграла сборной Уругвая (0:1). «Пробилась», на самом деле, слишком громкое слово. Ведь «драконы» всего-то отыграли два матча. В полуфинале они не заметили хозяев турнира — 6:0.

Последний матч Уэльс провел в США против сборной Мексики. При полурезервном составе и в целом унылой игре ребята Гиггза откатали «нулевку». Одно попадание в створ и два угловых за игру — все, что нужно знать о запасных футболистах «драконов».

Примечательный факт. Девять матчей из последних десяти с учетом товарняков сборная Уэльса сыграла на ТМ 2,5. И если бы в единственном «верховом» матче соперниками были не китайцы, вряд ли бы он стал «верховым».

Ирландия

Если смотреть на последние результаты, сборной Ирландии гордиться особенно нечем: три победы в крайних десяти матчах и восемь «низовых» исходов. Причем один «верх» обеспечила сборная Дании, которая всадила «айришам» пять голов.

Однако если посмотреть со стороны добродетели, ирландцы здорово постарались. В рамках квалификации на чемпионат мира они помогли датчанам получить заряд уверенности (1:5 в Дублине), что позволило последним выйти из группы на Мундиале.

А также пособили подготовкой будущему чемпиону — сборной Франции (0:2 в Париже). Последний матч был победным — команда Мартина О’Нила взяла верх над сборной США 2:1.

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Примечательный факт. После провала в квалификации на ЧМ наставник «Зеленой армии» неизменно выставлял насыщенный центр поля. Правда, это больше мешало его команде, чем сопернику. Ведь за три проведенных игры сборная Ирландии только четыре раза попала в створ ворот своих оппонентов.

Прогноз

Обе команды не участвовали на международном первенстве в России, поэтому можем рассчитывать на игровой голод футболистов.

Личная встреча была совсем недавно — в упомянутой квалификации на ЧМ. Тогда «зеленые» отстояли нулевую ничью у себя дома, а потом обыграли «драконов» на выезде (0:1).

Особо размышлять не приходится — оба коллектива не шибко любят забивать голы. С учетом того, что Мартин О’Нил решил не задействовать ряд ключевых исполнителей, прогнозируем небольшое преимущество команды Гиггза.

Наша ставка — «1Х + ТМ 2,5» за 1,76. 0