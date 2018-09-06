ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас ГранквистТоп-5 летних потерь РПЛ Лионель МессиСпособен ли Месси на новые чудеса? Анастасия СевастоваUS Open. Севастова в полуфинале, Дель Потро победил Изнера
  • 09:46
    • Матч России против Турции обслужит португальский арбитр
  • 09:14
    • Надаль стал соперником Дель Потро в полуфинале US Open
  • 08:28
    • Дель Потро — полуфиналист US Open
  • 08:14
    • Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open
  • 01:42
    • Дель Потро обыграл Иpнера в четвертьфинале US Open
  • 23:00
    • Тренеры клубов попросили УЕФА пересмотреть правило «выездного гола»
  • 22:32
    • «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
    Все новости спорта

    «Драконы» будут иметь преимущество

    Уэльс — Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Уэльса Сборная Ирландии
    Прогноз на Уэльс — Ирландия
    Аарон Рэмзи и Гарет Бейл
    В рамках 1-го тура Лиги наций сборная Уэльса примет сборную Ирландии 6 сентября. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Уэльс — Ирландия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Уэльс

    Команда Райана Гиггза не проводила игр с мая-месяца. Однако даже после провала в квалификации на чемпионат мира Футбольная ассоциация страны нашла достойных соперников для товарняков. Да и мини-турнир в Китае пришелся очень даже кстати.

    На China Cup сборная Уэльса пробилась до финала, где минимально проиграла сборной Уругвая (0:1). «Пробилась», на самом деле, слишком громкое слово. Ведь «драконы» всего-то отыграли два матча. В полуфинале они не заметили хозяев турнира — 6:0.

    Последний матч Уэльс провел в США против сборной Мексики. При полурезервном составе и в целом унылой игре ребята Гиггза откатали «нулевку». Одно попадание в створ и два угловых за игру — все, что нужно знать о запасных футболистах «драконов».

  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • Тот случай, когда высокая цель приносит еще и большие деньги
  • 02/09/2018

    • Примечательный факт. Девять матчей из последних десяти с учетом товарняков сборная Уэльса сыграла на ТМ 2,5. И если бы в единственном «верховом» матче соперниками были не китайцы, вряд ли бы он стал «верховым».

    Ирландия

    Если смотреть на последние результаты, сборной Ирландии гордиться особенно нечем: три победы в крайних десяти матчах и восемь «низовых» исходов. Причем один «верх» обеспечила сборная Дании, которая всадила «айришам» пять голов.

    Однако если посмотреть со стороны добродетели, ирландцы здорово постарались. В рамках квалификации на чемпионат мира они помогли датчанам получить заряд уверенности (1:5 в Дублине), что позволило последним выйти из группы на Мундиале.

    А также пособили подготовкой будущему чемпиону — сборной Франции (0:2 в Париже). Последний матч был победным — команда Мартина О’Нила взяла верх над сборной США 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Примечательный факт. После провала в квалификации на ЧМ наставник «Зеленой армии» неизменно выставлял насыщенный центр поля. Правда, это больше мешало его команде, чем сопернику. Ведь за три проведенных игры сборная Ирландии только четыре раза попала в створ ворот своих оппонентов.

    Прогноз

    Обе команды не участвовали на международном первенстве в России, поэтому можем рассчитывать на игровой голод футболистов.

    Личная встреча была совсем недавно — в упомянутой квалификации на ЧМ. Тогда «зеленые» отстояли нулевую ничью у себя дома, а потом обыграли «драконов» на выезде (0:1).

    Особо размышлять не приходится — оба коллектива не шибко любят забивать голы. С учетом того, что Мартин О’Нил решил не задействовать ряд ключевых исполнителей, прогнозируем небольшое преимущество команды Гиггза.

    Наша ставка — «1Х + ТМ 2,5» за 1,76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Волгарь — Краснодар-3
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХК Сочи — Кунь Лунь
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Словакия — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  5.80
  • Прогноз на матч Казахстан — Грузия
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвегия — Кипр
  • Завтра в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Словения — Болгария
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чехия — Украина
  • Завтра в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?
  • 08/09/2018 в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки
    • 00:56 03/09/2018     Клаудио Маркизио
  • Трансферный дайджест. 28 августа — 3 сентября
    • 15:17 03/09/2018     Квинси Промес
  • Удар по «Спартаку». Отсутствие Промеса вызовет проблемы
    • 12:05 01/09/2018
    Прогноз на Уэльс — Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках 1-го тура Лиги наций сборная Уэльса примет сборную Ирландии 6 сентября. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. ЦСКА уступил «Автомобилисту», «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября Вчера в 22:540
  • 09:58
    • Шовковский стал тренером сборной Украины
  • 09:33
    • «Локомотив» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 08:58
    • Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии
    Клаудио Маркизио Футбол «Зенит» подписал тусклеющую звездуЧто из себя представляет Маркизио? Вчера в 17:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Авангард» успешно сыграть в Москве?
  • 4.48
    •
  • 08:45
    • Каррера: Маркизио может стать лучшим футболистом РПЛ
  • 23:32
    • Сборная Колумбии осталась без главного тренера
  • 23:21
    • РФС попросил УЕФА разрешить проведение матчей на Северном Кавказе
    Пеп Гвардиола с чемпионским кубком Футбол Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 1Десять лет назад шейх Мансур из Абу-Даби приобрел «Манчестер Сити», превратив середняка Премьер-лиги в команду-династию Вчера в 14:010
  • 21:12
    • Севастова обыграла действующую чемпионку US Open Стивенс
  • 19:19
    • ЦСКА уступил «Австомобилисту»
  • 18:52
    • Неймар: «МанСити» выиграет чемпионат Англии, «Ливерпуля» не будет в четверке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие