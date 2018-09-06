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    Продлит ли Норвегия победную серию в матчах с киприотами?

    Норвегия — Кипр. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Норвегия — Кипр
    Сборная Норвегии
    В четверг, 6 сентября, сборная Норвегии на своем поле примет команду Кипра в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Норвегия — Кипр.
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    Сборная Норвегии

    Уже более 10 лет сборная Норвегии не пробивалась в финальные этапы чемпионатов мира или Европы. Выступление в Лиге наций даёт скандинавам хорошую возможность выиграть турнир в группе и попасть на Евро.

    Норвежцы хоть и не выглядят грандами в последние годы, но свои очки они всё равно регулярно набирают, чаще всего — в домашних матчах. В отборе к ЧМ-2018 дома скандинавы победили Азербайджан (2:0) и Северную Ирландию (1:0).

    Последние четыре контрольных матча подопечные Ларса Лагербека выиграли, причем три из четырех команды были участниками российского мундиаля.

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    • В марте Норвегия дома разгромила Австралию (4:1) и победила на выезде Албанию (1:0), а в июне скандинавы вырвали выездную победу у Исландии (3:2) и дома одолели Панаму (1:0).

    Норвегия и Кипр провели между собой 9 матчей, и во всех них победа доставалась скандинавской сборной. В последний раз команды сошлись в отборочном цикле чемпионата мира 2014-го года. Норвегия уверенно одолела Кипр 2:0 и 3:1.

    Кипр

    За свою футбольную историю киприоты ни разу не выходили в финальную часть чемпионатов мира или Европы. Они были близки к попаданию на Евро-2016 года, но в последнем туре проиграли сборной Боснии и Герцеговины и не прошли в стыковые матчи, ведь устраивала лишь победа.

    В группу с Норвегией и Кипром также попали Словения и Болгария. Явного фаворита в этой группе нет, а вот киприоты — явные аутсайдеры.

    К тому же, островитяне традиционно отвратительно выступают на выезде, проигрывая там почти всем подряд, кроме «карликовых» команд вроде Гибралтара.

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    В минувшей отборочной кампании к ЧМ 2018 Кипр проиграл в гостях: Бельгии (0:3), Боснии (0:2), Греции (0:2) и даже Эстонии (0:1).

    В контрольных играх сборная Кипра проиграла на выезде Грузии (0:1) и Армении (2:3) в ноябре 2017, и Иордании (0:3) в матче 2018. В марте на своем поле киприоты разошлись вничью с Черногорией (0:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Норвегии — 1.35, победа сборной Кипра — 8.50, ничья — 3.40.

    Ситуация максимально комфортная для «домашних» норвежцев, и максимально неудачная для Кипра, который за 2017 и 2018 годы из 11 выездных матчей проиграл 10. Можно с точностью прогнозировать, что выезд в Норвегию не изменит тенденции — норвежцы, это не Гибралтар.

    Сборная Кипра пропускает на выезде как правило не меньше двух мячей, а забить ей удается лишь в исключительных случаях. Скорее всего Норвегия убережет свои ворота.

    Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1.50, «Кипр не забьет» за 1.65 и ТМ 2.5 за 1.65 0

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    Прогноз на Норвегия — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В четверг, 6 сентября, сборная Норвегии на своем поле примет команду Кипра в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло, начнется в 21:45 по московскому времени.
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