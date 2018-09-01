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    «Сельта» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги 1 сентября 2018 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Атлетико»
    Диего Коста
    В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Испании: «Сельта» будет принимать «Атлетико». Матч пройдет на стадионе «Балаидос». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико».
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    «Сельта»

    Прошлый сезон выдался для «Сельты» идентичным предыдущему, ведь галисийская команда снова заняла 13-е место, хотя угрозе вылета по сути и не подвергалась. Но если в 2017 году такой результат был во многом обусловлен выступлениями клуба в Лиге Европы, где он дошел до полуфинала, и в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» едва не пробился в решающий матч, то в минувшей кампании налицо были реальные проблемы коллектива из Виго. Заменивший на посту наставника Эдуардо Бериццо Хуан Унсуэ не справился с задачей, за что закономерно получил отставку.

    На его место пришел аргентинец Антонио Мохамед, который до сих пор ни разу не работал в Европе, хотя на родине и Мексике у него есть неплохие результаты. Предсезонная подготовка наверняка не вселяла фанатам оптимизм по поводу нового главного тренера, ведь в пяти поединках их любимцы ни разу не выиграли. Тем не менее, официальные игры принесли облегчение: после домашней ничьей с «Эспаньолом» (1:1) команда победила на выезде «Леванте» (2:1).

    «Атлетико»

    Минувший футбольный год в Испании выдался для «Атлетико» самым успешным со временем чемпионского 2014-го. Подопечные Диего Симеоне сумели вклиниться между «Барселоной» и «Реалом» на вершине Примеры и занять второе место, а если к этому добавить еще и то, что «Матрасники» выиграла Лигу Европы, то такой сезон можно смело считать одним из лучших в истории клуба. Другое дело, что их соседи по Мадриду еще осенью потеряли все шансы на чемпионский титул, поэтому особо и не старались подбираться к своим каталонским антагонистам, сосредоточившись на Лиге чемпионов.

    В межсезонье «кольчонерос» не потеряли ключевых исполнителей, несмотря на то, что переход лидера атак Антуана Гризманна в «Барселону» имел все шансы состояться, однако отказался сам француз. Из исполнителей, которые играли не последнюю роль, ушли ветераны Фернандо Торрес и Габи, но усиление в лице полузащитников Родри и Тома Лемара, а также нападающего Николы Калинича по сути сделало команду еще сильнее, чем раньше, хотя на старте сезона «Матрасники» уже успели потерять очки, разойдясь миром с «Валенсией» (1:1) в первом туре.

    Прогноз

    Фаворитом матча закономерно выступают гости, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев оценивается в 4,80, а ничья — 3,50. Рекомендуем поставить на то, что Диего Коста забьет и «Атлетико» выиграет 1:0, 2:0 или 3:0 за 5,50. 0

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