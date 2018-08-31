ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальUS Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге АлисонТоп-9 вратарей — виртуозов дриблинга Мария ШараповаUS Open. Шарапова и Касаткина пробились во второй круг, Макарова и Медведев — в третий
  • 09:24
    • Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»
  • 09:10
    • «Зенит» заплатит за защитника «Нанта» 5 млн евро
  • 08:17
    • Надаль одержал победу на старте Открытого чемпионата США
  • 08:07
    • Хачанов вышел в третий круг US Open, где сыграет с Надалем
  • 01:16
    • Промес вылетел на медосмотр в «Севилью»
  • 00:38
    • Макарова вышла в третий круг US Open
  • 00:29
    • Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» выиграет баскское дерби

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги 31 августа 2018 года

    Примера Футбол Испании Эйбар Реал Сосьедад
    Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад»
    Асьер Гаритано пока не проигрывает у руля «Сосьедада» в Примере
    В пятницу, 31 августа, состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Эйбар»

    Прошлый сезон выдался невероятно удачным для «Эйбара», который в 2014 году пробился в элитный дивизион чемпионата Испании. Баскский клуб занял девятое место, что стало лучшим результатом в его истории. Впрочем, успех предыдущей кампании — единственное, чем могут утешаться фанаты команды этим летом, ведь после отпуска их любимцы выиграли лишь два матча из 10-ти, включая контрольные поединки.

    Стартовавший розыгрыш Примеры и вовсе рискует превратиться для коллектива в полный провал, что сулит ему скорее борьбу за выживание, нежели место в середине таблицы недалеко от еврокубков. Проблемы в обороне подопечных Хосе Мендилибара позволили «Уеске» (1:2) и «Хетафе» (0:2) одержать победы, что оставило их соперника с нулем очков. Возможно, «Эйбар» приведет в чувство грядущее дерби, на который вряд ли придется настраиваться.

    «Реал Сосьедад»

    В отличие от своего оппонента, «Реал Сосьедад» выступил хуже в минувшем сезоне, заняв место в нижней половине таблицы — на 12-й позиции. Это уже само по себе подтверждение провала сансебастьянцев, которые привыкли как минимум занимать позиции в верхней половине таблицы. Не в последнюю очередь такие результаты стали следствием того, что команда заняла шестую строчку годом ранее и выступала в еврокубках, из-за чего пострадала форма коллектива на внутренней арене.

    Изменить ситуацию призван новый наставник Асьер Гаритано, который неплохо поработал с «Леганесом» в течение пяти лет. Межсезонье баски провели не лучшим образом, выиграв два матча из восьми. Тем не менее, главное — это официальные поединки, и с ним у коллектива пока что все нормально: после выигрыша у «Вильярреала» (2:1) на выезде команда едва не взяла верх над тем же «Леганесом» (2:2) в гостях, но упустила победу в концовке.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30. Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет и обе команды забьют за 5,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Уфа — Глазго Рейнджерс
  • Сегодня в 17:00
    •  4.51
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Астана — АПОЭЛ
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Заря
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мольде — Зенит
  • Сегодня в 20:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бешикташ — Партизан
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бордо — Гент
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Севилья — Сигма
  • Сегодня в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • 17:30 28/08/2018     Ответный матч пройдет 30 августа
  • «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
    • 12:06 24/08/2018     Фрагмент матча
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
    • 10:13 25/08/2018
    Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В пятницу, 31 августа, состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Начало встречи — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет 00:450
  • 09:39
    • Чернов: Хотелось бы попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы находимся в одной корзине
  • 08:28
    • С. Уильямс обыграла Виттхефт и сыграет со своей сестрой в третьем круге US Open
  • 00:09
    • «Бенфика» обыграла ПАОК и пробилась в групповой этап ЛЧ
    Жозе Моуринью Футбол Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных Вчера в 18:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 09:56
    • Крыховяк: Знаем о жеребьевке ЛЧ, но мы сейчас сосредоточены на матче чемпионата
  • 08:44
    • Мугуруса не смогла пробиться в третий круг US Open
  • 01:42
    • Бага: Мне не стыдно за футболистов БАТЭ, команда боролась до конца
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью потерял контроль над «МЮ»Реакция прессы на матч «МЮ» — «Тоттенхэм» 28/08/2018 в 17:300
  • 23:57
    • «Црвена Звезда» выбила «Зальцбург» из Лиги чемпионов
  • 23:55
    • ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • 21:45
    • «Реал» объявил о возвращении Мариано
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие