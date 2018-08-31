«Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги 31 августа 2018 года

В пятницу, 31 августа, состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».

«Эйбар»

Прошлый сезон выдался невероятно удачным для «Эйбара», который в 2014 году пробился в элитный дивизион чемпионата Испании. Баскский клуб занял девятое место, что стало лучшим результатом в его истории. Впрочем, успех предыдущей кампании — единственное, чем могут утешаться фанаты команды этим летом, ведь после отпуска их любимцы выиграли лишь два матча из 10-ти, включая контрольные поединки.

Стартовавший розыгрыш Примеры и вовсе рискует превратиться для коллектива в полный провал, что сулит ему скорее борьбу за выживание, нежели место в середине таблицы недалеко от еврокубков. Проблемы в обороне подопечных Хосе Мендилибара позволили «Уеске» (1:2) и «Хетафе» (0:2) одержать победы, что оставило их соперника с нулем очков. Возможно, «Эйбар» приведет в чувство грядущее дерби, на который вряд ли придется настраиваться.

«Реал Сосьедад»

В отличие от своего оппонента, «Реал Сосьедад» выступил хуже в минувшем сезоне, заняв место в нижней половине таблицы — на 12-й позиции. Это уже само по себе подтверждение провала сансебастьянцев, которые привыкли как минимум занимать позиции в верхней половине таблицы. Не в последнюю очередь такие результаты стали следствием того, что команда заняла шестую строчку годом ранее и выступала в еврокубках, из-за чего пострадала форма коллектива на внутренней арене.

Изменить ситуацию призван новый наставник Асьер Гаритано, который неплохо поработал с «Леганесом» в течение пяти лет. Межсезонье баски провели не лучшим образом, выиграв два матча из восьми. Тем не менее, главное — это официальные поединки, и с ним у коллектива пока что все нормально: после выигрыша у «Вильярреала» (2:1) на выезде команда едва не взяла верх над тем же «Леганесом» (2:2) в гостях, но упустила победу в концовке.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30. Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет и обе команды забьют за 5,50. 0