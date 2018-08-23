«Шериф» — «Карабах». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 23 августа

В четверг, 23 августа, молдавский «Шериф» на своем поле примет азербайджанский «Карабах» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Тирасполе, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Шериф» — «Карабах».

«Шериф»

Молдавский клуб начал свой еврокубковый путь в квалификации Лиги чемпионов, где в первом раунде не без труда прошел «Торпедо Кутаиси», проиграв на выезде со счетом 1:2, но разгромив соперника дома — 3:0.

Во втором раунде молдаване встречались с македонским клубом «Шкендия-79». Проиграв на выезде со счетом 0:1, «Шериф» сыграл дома вничью 0:0 и отправился в квалификацию Лиги Европы, проиграв перед этим в гостевом матче чемпионата Молдавии клубу «Петрокуб» (0:1).

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Шериф» справился с исландским «Валюром». Победив дома со счетом 1:0 и проиграв на выезде 1:2, молдаване прошли за счет выездного гола.

Между матчами с исландцами тираспольцы дома победили «Сперанца Ниспорены» (2:0) в матче национального первенства, а в последнем матче в гостях справились с прямым конкурентом за чемпионство «Милсами» (2:0).

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В национальном первенстве «Шериф» возглавляет таблицу с 39 очками после 17 туров и разницей мячей 37-8.

Лучший бомбардир молдавского клуба — нападающий Альхаджи Камара, забивший 8 голов в 13 матчах национального первенства.

Еще 5 голов в чемпионате Молдавии на счету бельгийца Зигея Бадибанги, который забил по два мяча в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Карабах»

Азербайджанский клуб в прошлом сезоне пошумел в Лиге чемпионов, пробивший в групповой этап, где дважды сыграл вничью с «Атлетико» (0:0 и 1:1), достойно противостоял «Роме» (1:2, 0:1), но влетел «Челси» с общим счетом 0:10.

В этом сезоне «Карабах» также начал свой путь в квалификации Лиги чемпионов, одолев словенскую «Олимпию» в первом раунде — 0:0 на выезде и 1:0 дома.

Во втором раунде квалификации был пройден албанский «Кукеси». И вновь азербайджанцы сыграли на выезде безголевую ничью, чтобы на своем поле разобраться с соперником со счетом 3:0.

А вот пройти БАТЭ в третьем раунде квалификации ЛЧ «Карабаху» не удалось — борисовчане на выезде победили со счетом 1:0, а в Белоруссии азербайджанцы сумели наиграть лишь на ничью 1:1.

В последнем матче «Карабах» открыл для себя новый розыгрыш национального чемпионата выездной победой над «Сабаилом» — 2:0. Дубль оформил Махир Мадатов, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром команды с 8 голами в чемпионате.

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В этом сезоне в Лиге чемпионов два мяча на свой счет записал испанец Дани Кинтана, еще по голу забили его соотечественник Мичел, а также гаитянин Вильд-Дональд Герье и конголезец Джон Деларж.

Отметим что «Карабах» встречался с «Шерифом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов прошлого, столь удачного для себя сезона.

На своем поле азербайджанцы сыграли вничью 0:0, а на выезде победили со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Карабаха» — 2,70, победа «Шерифа» — 2,90, ничья — 2,90.

Обе команды лучше играют на своем поле, чем на выезде, но «Карабах» в этом сезоне куда лучше обороняется в гостевых матчах, чем «Шериф». Скорее всего встреча завершится вничью.

Учитывая предыдущие выезды азербайджанцев, можно прогнозировать, что они постараются отыграть «на ноль» в гостях, чтобы решить все дома.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,57,а также тотал меньше 2 за 2,20. 0