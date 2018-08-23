«Олимпиакос» — «Бёрнли». Прогноз на матч квалификационного раунда Лиги Европы 23 августа 2018 года

Первый поединок 4-го раунда квалификации ЛЕ между «Олимпиакосом» и «Бёрнли» пройдет в греческом городе Пирей 23 августа. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Бёрнли».

«Олимпиакос»

Греческий гранд начал свой квалификационный путь в ЛЕ с третьего раунда. Там «Олимпиакос» очень легко прошел «Люцерн» (4:0; 3:1).

По цифрам подопечные Педру Мартинша каждый раз выдавали два равных тайма, однако в домашнем поединке больше забили в первой половине (3 из 4-х голов), а в ответном на выезде — во второй половине (2 из 3-х).

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Регулярный чемпионат Греции еще не начался, потому «красно-белые» находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны, команда будет свежее соперника. С другой, игровой тонус нарабатывается именно через игры.

«Бёрнли»

После сумасшедшего старта прошлого сезона многие ждали от «Бёрнли» хотя бы повторения уровня. Однако подопечные Шона Дайча несколько разочаровали.

Во-первых, начало Премьер-лиги. В стартовых двух турах «Бёрнли» разжился всего одним зачетным пунктом («Саутгемптон» 0:0).

Первый домашний поединок сезона против «Уотфорда» (1:3) едва не закончился для «бордовых» позором. Пропустили уже на 3-й минуте, а за весь второй тайм, когда уже «горели» в два гола ни разу не попали по воротам.

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Во-вторых, статистические показатели. В родной Премьер-лиге «Бёрнли» в среднем пробивает по воротам ровно 9 раз за матч. В Лиге Европы и того меньше — 8,75 раза за матч. А ведь идет только квалификация и соперники пока не самые сильные.

Прогноз

Оба выездных матча «Бёрнли» сводил к ничьей. Оба ответных поединка на своем стадионе доводил до экстра-тайма. Но заметьте — не до серии пенальти. Намёк на грядущую тактику англичан понятен, да?

Касательно греческого плана на игру считаем, что Педру Мартинш будет стараться заставить своих игроков пробить оборонительные редуты «кларетовых» с самого начала матча. Ведь команда Шона Дайча очень хорошо держит оборону и прекрасно «сливает» время.

Однако даже в Премьер-лиге соперники «Бёрнли» обычно не пробивают больше 8,5 раз за игру. Поэтому считаем целесообразным поставить на «1 тайм: 2Х» за 1,52. 0