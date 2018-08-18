«Генгам» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 августа

В субботу, 18 августа, «Генгам» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад дю Рудуру», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Генгам» — «Пари Сен-Жермен».

«Генгам»

«Генгам», занявший 12-е место в прошлом сезоне французской Лиге 1, в межсезонье сильно не поменял состав команды.

Среди приобретений выделяется опытный форвард Нолан Ру, успевший в свое время поиграть за «Лилль» и «Сент-Этьен». Что касается потерь, то клуб отпустил Джимми Бриана в «Бордо», а Клемана Гренье — в «Ренн».

В предсезонных товарищеских матчах «Генгам» не потерпели ни одного поражения, хотя нужно отметить, что его соперниками были преимущественно более слабые французские команды из низших лиг.

В Лиге 1 «Генгам» дебютировал с поражения от «Сент-Этьена» (1:2), пропустив решающий мяч за десять минут до конца основного времени.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне вновь выиграл все возможные трофеи во Франции, а вот в Лиге чемпионов не преодолел стадию 1/8 финала. В связи с этим команду покинул Унай Эмери, а его место занял Томас Тухель.

Под руководством немецкого специалиста парижане уже успели завоевать Суперкубок Франции, разгромив «Монако» (4:0).

В Международном кубке чемпионов «Пари Сен-Жермен» выступил слабо, проиграв «Баварии» (1:3) и «Арсеналу» (1:5), но под конец турнира все же успел выиграть у «Атлетико» (3:2).

В первом туре чемпионата Франции столичная команда одержала уверенную победу над «Каном» (3:0) за счет голов Неймара, Адриена Рабьо и Тимоти Веа.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1,24, победа «Генгама» — 11,00, ничья — 6,40.

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Сомневаться в успехе действующего чемпиона действительно не приходится, учитывая мощный состав команды Томаса Тухеля.

Парижане особенно опасны в атаке, ведь забивают много голов. Позитивной новостью для них стало то, что «Генгам» в первом туре пропустил сразу два мяча, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

Учитывая все вышесказанное, наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 1,72. Ждем результативных действий от обеих команд, но в первую очередь от гостей.

Альтернативный вариант — «победа "Пари Сен-Жермен" и тотал больше 2,5» за 1,71. 0