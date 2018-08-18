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    Настроена ли «Барселона» на крупную победу?

    «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 августа

    Примера Футбол Испании Барселона Алавес
    Прогноз на «Барселона» — «Алавес»
    Луис Суарес
    В субботу, 18 августа, «Барселона» на своем поле примет «Алавес» в рамках первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Алавес».
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    «Барселона»

    Футболисты «Барселоны» являются действующими чемпионами Испании, поэтому матчем против «Алавеса» они начнут защиту своего титула.

    В межсезонье состав команды немного изменился. Из нее ушли Андрес Иньеста, Паулиньо, Люка Динь, Йерри Мина и Алеиш Видаль, места которых заняли Артуро Видаль, Малком, Артур Мело и Клеман Лангле.

    Летом подопечные Эрнесто Вальверде участвовали в Международном кубке чемпионов, в котором смогли обыграть только «Тоттенхэм» (2:2, 5:3 — по пенальти), а вот «Роме» (2:4) и «Милану» (0:1) проиграли.

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    • Впрочем, это не помешало «Барселоне» завоевать Суперкубок Испании, победив «Севилью» (2:1). На гол Пабло Сарабии каталонцы ответили точными ударами Жерара Пике и Усмана Дембеле.

    «Алавес»

    Игроки «Алавеса» в прошлом сезоне заняли 14-е место в турнирной таблице Примеры, избежав вылета в Сегунду.

    Летом клуб из Витории значительно обновил состав, усилившись преимущественно испанскими футболистами, хотя среди новичков были и иностранцы, как, например, шведский форвард Йон Гвидетти и ганский вингер Патрик Твумаси, игравший в свое время за «Амкар».

    В товарищеских матчах «Алавес» особых успехов не добился, если не считать победы над «Реал Овьедо» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (2:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Большинство же контрольных встреч «славных» завершились вничью, а в своем последнем матче они проиграли «Уэске» (1:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1,11, победа «Алавеса» — 23,00, ничья — 9,20.

    Наверное, никто всерьез и не рассчитывает, что «сине-гранатовые» потеряют очки на своем поле во встрече с середняком.

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    Впрочем, баски могут настроиться на борьбу и сыграть более-менее достойно, тем более что сейчас они полны сил и энергии, тогда как каталонцы тратили силы на Суперкубок и недавний товарищеский матч с «Бока Хуниорс».

    Мы не ждем от «Барселоны» слишком крупной победы. Скорее всего, подопечных Эрнесто Вальверде удовлетворит счет 2:0, 3:1 или что-то в этом роде.

    Таким образом, мы бы присмотрелись к ставке «тотал первого тайма меньше 1,5» за 1,94. Считаем, что «Алавесу» вполне по силам как минимум до перерыва не рассыпаться на «Камп Ноу».

    Другой вариант — «хозяева не забьют три гола подряд» за 2,07. Понимаем, что прогноз рискованный, но считаем, что на старте сезона «Барселона» будет довольствоваться малым. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,94. В субботу, 18 августа, «Барселона» на своем поле примет «Алавес» в рамках первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:15 по московскому времени.
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