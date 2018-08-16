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    «Кайрат» — «Сигма». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 16 августа 2018 года

    Лига Европы
    Прогноз на «Кайрат» — «Сигма»
    Андрей Аршавин
    В четверг, 16 августа, казахский «Кайрат» на своем поле примет чешскую «Сигму» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Алмате, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Кайрат» — «Сигма».
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    «Кайрат»

    Казахи проиграли первую игру со счетом 0:2. Хозяева смогли отличиться в середине первого тайма и в начале второго. Также оба коллектива доигрывали игру в не полных составах.

    «Черно-желтые» в этом розыгрыше Лиги Европы уже прошли два раунда. В первом раунде квалификации они разгромили «УЕ Энгордани» из Андорры в двух поединках — 7:1 и 3:0.

    Во втором этапе отбора подопечные Карлоса Алоса Феррера убрали со своего пути голландский «АЗ Алкмар». В Казахстане хозяева взяли верх со счетом 2:0, а в гостях «Кайрат» уступил (1:2) и прошел дальше.

    На внутренней арене «народная команда» после 22 туров расположилась на втором месте, имея в своем активе 51 балл и уступая первой строке три очка.

    «Сигма»

    Чехи только на этой стадии вступили в борьбу на еврокубковой арене. И в чемпионате Чехии «Сигма» провела только четыре поединка.

    Три из них «синие» проиграли и один выиграли. Уступили «Славии» (0:3), «Виктории» Плзень (0:1) и «Словачко» (1:3), переиграли «Младу» — 4:0.

    В межсезонье клуб из Оломоуца готовился к официальным встречам в контрольных поединках, где добыл пять побед, одну ничью и два поражения.

    Предыдущее появление «Сигмы» в еврокубках датировано 2010 годом. Тогда чешская команда смогла преодолеть два раунда отбора и была остановлена английским «Эвертоном» (1:1 и 0:4) в шаге от группового раунда Лиги Европы.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 1,77.

    За победу «Сигмы» в основное время предлагают — 4,70, ничья в основное время — 3,70.

    Проход: «Кайрата» — 5,20; «Сигмы» — 1,17.

    Чехи добыли в первом поединке комфортную победу, не пропустив на своем поле. Казахам придется больше внимание уделять атаке, а футболисты «Сигмы» будут ждать ошибок «Кайрата» в обороне. Не исключено, что голы влетят в обе стороны. 0

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