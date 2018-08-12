«Томь» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на матч 6-го тура ФНЛ-2018/19

В воскресенье, 12 августа, «Томь» на своем поле будет принимать «Нижний Новгород» в рамках 6-го тура ФНЛ. Поединок на стадионе «Труд» в Томске начнется в 15:00 по московскму времени. Прогноз на «Томь» — «Нижний Новгород».

«Томь»

Томичи в новом сезоне ФНЛ одержали победы во всех поединках, кроме последнего.

На старте сезона они на своем поле одолели воронежский «Факел» (2:0), затем привезли три очка из Химок, переиграв местный клуб со счетом 1:0. Потом в двух домашних встречах «зелёно-белые» поочередно обыграли волгоградский «Ротор» (2:0) и вторую команду «Зенита» — 1:0.

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Только в последнем поединке на своем поле «Томи» не удалось одолеть «Балтику» — 1:1.

После пяти туров подопечные Василия Баскакова расположились с 13 очками на вершине турнирной таблицы ФНЛ. На данный момент беспроигрышная серия сибиряков насчитывает десять матчей кряду.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород», который в прошлом сезоне носил название «Олимпиец», стал только 12-м, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

Стартовала дружина Дмитрия Черышева в новом чемпионате с выездной ничьей с «Мордовией» (2:2), пропустив второй гол за минуту до конца матча. Во втором туре она на своем поле одолела «Тюмень» со счетом 2:1. Далее были выездная ничья с «Тамбовом» (0:0) и домашняя победа над «Чертаново» — 2:1. В пятом туре команда не смогла на своем поле победить «Луч» — 0:0.

Даже при наличии скучных нулевых матчей подопечные Черышева имеют серию без поражений из девяти игр подряд. Нижегородцы разместились на седьмой строчке турнирной таблице, набрав девять очков.

Прогноз

В последний раз команды встречались во втором круге прошлого сезона — тогда была зафиксирована нулевая ничья.

По игре томичи выглядят куда симпатичнее соперника, особенно на домашней арене. Тем не менее, результативного футбола ждать не приходится. Оборона здесь будет явно сильнее атаки. Ставим на тотал меньше двух голов за 1,84. 0