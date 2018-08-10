«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ 10 августа

Новый сезон английской Премьер-лиги откроется матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». Встреча пройдет 10 августа на «Олд Траффорд». Начало матча — в 22.00. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начнет третий сезон с Жозе Моуринью во главе команды матчем против «Лестера». В новый чемпионат команда входит после второго места в предыдущем сезоне.

В рамках Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» провел три матча. Сперва была ничья с «Миланом» (1:1 с голом Алексиса Санчеса) и поражением от «россонери» в затянувшейся серии пенальти — 8:9. Затем «МЮ» больно проиграл «Ливерпулю» — 1:4 (у манкунианцев гол на счету Андреаса Перейры), но завершил турне на мажорной ноте — 2:1 в матче против «Реала» (победу принесли голы Санчеса и Андера Эрреры).

Кроме того, «МЮ» провел три товарищеских матча — два еще до МКЧ и один уже после. Сперва манкунианцы сыграли вничью с мексиканской «Америкой» (1:1) с голом Хуана Маты, а затем разошлись миром с американским «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (0:0). А 5 августа команда Моуринью провела спарринг с «Баварией», в котором минимально проиграла — 0:1.

Манкунианцы подошли к новому сезону после непростого межсезонья, которое сопровождалось постоянным недовольством Моуринью, с отсутствием желанного для португальца усиления состава, а также с конфликтом тренера с главной звездой команды Полем Погба.

Из-за травм «МЮ» в матче с «Лестером» не смогут помочь Антонио Валенсия и Маруан Феллаини.

«Лестер»

«Лестер» в новый сезон вступает после девятого места по итогам прошлого чемпионата Англии.

В рамках подготовки к новому сезону команда Клода Пюэля провела пять товарищеских матчей, в которых одержала две победы. «Лисам» удалось разгромить «Ноттс Каунти» — 4:1 (забивали Уэс Морган, Хамза Чоудхури, Демарай Грей и Ислам Слимани), а также обыграть «Лилль» (дубль оформил Келечи Ихеаначо).

В других матчах команда сыграла вничью с «Акхисар Беледие» (0:0) и «Валенсией» (1:1 с голом Ихеаначо), а также проиграла «Удинезе» (1:2 и забил опять Ихеаначо).

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Напомним, что летом «Лестер» покинул один из лидеров команды — Рияд Марез. В лазарете команды перед этой игрой находятся Роберт Хут и Мэтти Джеймс.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» является явным фаворитом матча. На победу манкунианцев букмекеры дают коэффициент 1,53, тогда как на ничью — 4,32, а на успех гостей — 7,90.

Отметим, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в матчах с «Лестером» — 2:2 и 2:0.

Интересно, что в шести из восьми последних встреч этих команд забивать удавалось обоим соперникам.

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Предлагаем и в этом матче рассмотреть вариант со ставкой на то, что обе забьют с коэффициентом 1,84. 0