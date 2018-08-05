ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 августа

В воскресенье, 5 августа, в рамках второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем стадионе сыграет с «Ростовом». Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА

ЦСКА открывал сезон матчем за Суперкубок России, в котором он переиграл московский «Локомотив» со счетом 1:0, забив единственный мяч в овертайме.

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А в РПЛ «армейцы» стартовали с выездной ничьей в Самаре против «Крыльев Советов» — 0:0. Столичный клуб с первых минут завладел территориальным преимуществом, но воплотить его в голы не сумел, т.к самарцы уверенно действовали в обороне.

В межсезонье команда Виктор Гончаренко провела пять контрольных встреч. Победила только в одном матче, два свела вничью и столько же проиграла.

По окончании предыдущего сезона «красно-синих» покинули ряд ключевых футболистов (братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Ахмед Муса, Александр Головин и Витиньо). Из приобретений можно выделить покупку у «Бристоль Сити» защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона и нападающего сборной Уругвая Абеля Эрнандеса.

Домашние матчи прошлого сезона принесли «коням» девять побед, две ничьи и четыре поражения.

Защитник Виктор Васин точно не примет участие в предстоящей игре. Полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев еще могут успеть восстановиться.

«Ростов»

«Комбайнеры» открывали новое первенство домашней игрой против грозненского «Ахмата». Все решил единственный мяч Бьорна Сигурдарсона, забиты в первом тайме, что правда чеченцы играли в меньшинстве с 25-й минуты.

В предсезонной подготовке дончане одержали победу только в одном контрольном поединке из пяти, а также по два раза сыграли вничью и проиграли.

Команда Валерия Карпина в летнее трансферное окно подписала ряд игроков обороны (Деннис Хаджикадунич, Арсений Логашов, Антон Салетрос, Александр Зуев и Артур Юсупов).

Гостевые игры прошлого сезона принесли «желто-синим» три виктории, пять ничьих и семь поражений. На выезде они не могут победить уже 11 матчей кряду.

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне в обоих поединках победу праздновали «армейцы» — 2:0 и 2:1. Последний раз «Ростов» выигрывал у ЦСКА в Москве в 2009 году (2:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2,15, победа «Ростова» — 4,00, ничья — 3,15.

Команды только набирают обороты, поэтому не стоит ожидать от них результативного футбола, но «армейцы» все же будут играть на своем поле и не должны проиграть.

Наш прогноз — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5: да 0