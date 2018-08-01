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    Сможет ли «Милан» одержать первую победу в США?

    «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

    Международный кубок чемпионов Милан Тоттенхэм Футбол Италии Футбол Англии
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Милан»
    Дженнаро Гаттузо
    В среду, 1 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча пройдет на арене U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе (США) и начнется в 3:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Милан».
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» готовятся к новому сезону после «бронзы» в АПЛ и вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    «Тоттенхэм» абсолютно не активен на трансферном рынке — команду никто не усилил, однако никто и не покинул. Свежей крови в команде пока нет, к тому же пока отдыхают игроки сборной Англии, представляющие «Тоттенхэм» — их на чемпионате мира было немало.

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    Международный Кубок чемпионов «Тоттенхэм» начал с матча против «Ромы». Смесь молодости и опыта от Почеттино принесли разгромную победу — 4:1. Далее были 2:2 в основное время и поражение в серии пенальти (3:5) от «Барселоны». У «шпор» отметились голами Сон Хын Мин и Нкуду.

    «Милан»

    Минувший сезон сложился для «Милана» совсем не так, как хотело руководство клуба и болельщики.

    В чемпионате Италии «россонери» заняли скромное шестое место, в Лиге Европы команда прекратила борьбу на стадии 1/8 финала, а в Кубке Италии хоть и дошла до финала, но уступила там «Ювентусу» (0:4).

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    • В межсезонье клуб оказался в серьезном кризисе, результатом которого стала смена владельца и президента. Учитывая сложившиеся условия, «Милан» пока не слишком активен на трансферном рынке, однако все же успел приобрести Николу Калинича и Фабио Борини, а также подписать нескольких свободных агентов. По слухам, команду может усилить звезда «Ювентуса» Гонсало Игуаин, но пока это лишь разговоры.

    На МКЧ «россонери» стартовали с ничьи в основное время (1:1) с голом Сусо и поражения в серии пенальти, которая состояла из 26 ударов — 8:9. Решающим стал промах Франка Кессье.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество англичанам: победа «Тоттенхэма» — 2,28, ничья — 3,50, победа «Милана» — 3,05.

    У лондонцев уже есть весьма успешный опыт с итальянцами на этом турнире — победа над «Ромой». У «Милана» проблем куда больше, под вопросом даже будущее Дженнаро Гаттузо, так как на тренерский мостик сватают Антонио Конте.

    «Шпоры» играют не без молодежи, но и глубоко резервным вариантом эту команду не назовешь. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой «0» за 1,67. 0

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    Футбол. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Милан». В среду, 1 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча пройдет на арене U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе (США) и начнется в 3:30 по московскому времени.
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