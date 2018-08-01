«Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 1 августа

«Базель»
По итогам минувшего сезона «Базель» занял второе место в чемпионате Швейцарии, отстав от первого «Янг Бойза» аж на 15 баллов. Но в Лиги чемпионов-2017/18 «красно-синие» вышли в 1/8 финала, где уступили дорогу «МанСити» (0:4 и 2:1).
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С учетом матчей во всех турнирах дружина Рафаэля Вики не может победить уже в шести поединках кряду, проиграв из них в пяти.
Но в этой неудачной серии «бебби» только в одном поединке уходили с поля без забитого мяча (проиграли «Фейеноорду» в контрольном поединке со счетом 0:5).
В трех официальных встречах «Базель» забивал в каждой игре по одному мячу. Уступил «Санкт-Галлену» и ПАОКу по 1:2, а также сыграл вничью с «Ксамаксом» — 1:1.
ПАОК
ПАОК занял второе место в чемпионате Греции сезона 2017/18, отстав от АЕКа на шесть пунктов. «Двуглавые орлы» смогли выиграть Кубок Греции-2018, одолев в финале АЕК — 2:0.
В межсезонье клуб из Салоник сыграл в шести контрольных поединках. Проиграл только в одной встрече, но забить хотя бы один мяч смог в каждой из этих игр.
С учетом победы в первом поединке против «Базеля» (2:1), забивная серия греческой команды достигла отметки 14 матчей кряду. Эта серия могла бы иметь и более внушительную цифру, но ПАОКу было присуждено техническое поражение в игре против «Олимпиакоса» и АЕКа.
В прошлом сезоне «черно-белые» выступали в Лиге Европы и были остановлены в шаге от группового этапа шведским «Эстерсундом» (3:1 и 0:2).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа в основное время «Базеля» — 1,90, победа в основное время ПАОКа — 4,00, ничья в основное время — 3,50.
Проход: «Базеля» — 2,18; ПАОКа — 1,63.
Оппоненты редко когда уходят с поля без забитого мяча. В предстоящем поединке, как мы считаем, они продлят эту тенденцию. 0