«Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 1 августа

Швейцарский «Базель» на своей арене встретится с греческим ПАОКом в ответном поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет 1 августа в Базеле, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Базель» — ПАОК.

«Базель»

По итогам минувшего сезона «Базель» занял второе место в чемпионате Швейцарии, отстав от первого «Янг Бойза» аж на 15 баллов. Но в Лиги чемпионов-2017/18 «красно-синие» вышли в 1/8 финала, где уступили дорогу «МанСити» (0:4 и 2:1).

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С учетом матчей во всех турнирах дружина Рафаэля Вики не может победить уже в шести поединках кряду, проиграв из них в пяти.

Но в этой неудачной серии «бебби» только в одном поединке уходили с поля без забитого мяча (проиграли «Фейеноорду» в контрольном поединке со счетом 0:5).

В трех официальных встречах «Базель» забивал в каждой игре по одному мячу. Уступил «Санкт-Галлену» и ПАОКу по 1:2, а также сыграл вничью с «Ксамаксом» — 1:1.

ПАОК

ПАОК занял второе место в чемпионате Греции сезона 2017/18, отстав от АЕКа на шесть пунктов. «Двуглавые орлы» смогли выиграть Кубок Греции-2018, одолев в финале АЕК — 2:0.

В межсезонье клуб из Салоник сыграл в шести контрольных поединках. Проиграл только в одной встрече, но забить хотя бы один мяч смог в каждой из этих игр.

С учетом победы в первом поединке против «Базеля» (2:1), забивная серия греческой команды достигла отметки 14 матчей кряду. Эта серия могла бы иметь и более внушительную цифру, но ПАОКу было присуждено техническое поражение в игре против «Олимпиакоса» и АЕКа.

В прошлом сезоне «черно-белые» выступали в Лиге Европы и были остановлены в шаге от группового этапа шведским «Эстерсундом» (3:1 и 0:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа в основное время «Базеля» — 1,90, победа в основное время ПАОКа — 4,00, ничья в основное время — 3,50.

Проход: «Базеля» — 2,18; ПАОКа — 1,63.

Оппоненты редко когда уходят с поля без забитого мяча. В предстоящем поединке, как мы считаем, они продлят эту тенденцию. 0