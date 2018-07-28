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    Оправдает ли «Ростов» статус домашней команды?

    «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 июля

    РФПЛ Футбол России Ростов Ахмат
    Прогноз на «Ростов» — «Ахмат»
    Валерий Карпин
    В субботу, 28 июля, «Ростов» на своем поле примет «Ахмат» в рамках первого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов-Арене», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Ахмат».
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    «Ростов»

    В прошлом сезоне «Ростов» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России и сохранил прописку в элитном дивизионе, избежав стыковых матчей.

    В Кубке России «желто-синие» добрались лишь до стадии 1/8 финала, где в напряженной встрече проиграли «Амкару» (1:1, 8:9 — по пенальти).

    Этим летом главный тренер Валерий Карпин сделал ставку на укрепление обороны. Клуб приобрел защитника молодежной сборной Швеции Денниса Хаджикадунича и подписал Арсения Логашова. В центральную линию пришли Антон Салетрос, Александр Зуев и Артур Юсупов.

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    В летних товарищеских матчах «Ростов» выглядел скромно. После победы над «Партизаном» (2:0) подопечные Карпина сыграли вничью с клубами «Раднички Ниш» (1:1) и «Тренчин» (1:1), а также проиграли пражской «Славии» (1:2) и «Хайдуку» (0:4).

    «Ахмат»

    Футболисты «Ахмата» в прошлом сезоне набрали на два очка больше, чем «Ростов», поэтому финишировали девятыми в турнирной таблице.

    А вот в Кубке России грозненцы выступили хуже, поскольку уже в 1/16 финала без шансов проиграли «Енисею» (0:3).

    Если говорить о трансферах, то этим летом их у «Ахмата» крайне мало. Можно выделить разве что приобретение ивуарийца Идрисса Думбия. Также клуб взял нескольких игроков в аренду.

    В товарищеских матчах этим летом грозненцы проиграли «Вакер Инсбруку» (0:2), «Лудогорцу» (1:3), «Виктории» (0:4) и «Аль-Духаилю» (1:2). При этом они выиграли у «Шваца» (4:1), «Бирмингема» (1:0) и «Башакшехира» (1:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 2,55, победа «Ахмата» — 3,00, ничья — 3,10.

    Ни для кого не секрет, что «желто-синие» являются домашней командой, поэтому от них ждут хорошей игры, тем более что встреча пройдет на новеньком стадионе.

    Однако последние результаты показывают, что подопечные Валерия Карпина находятся не в той форме, чтобы крушить соперника.

    Ожидаем, что «Ростов» не будет рисковать, как, впрочем, и «Ахмат». Обеим командам важно начать сезон с позитива, поэтому, вероятно, они согласятся на раздел очков. Рекомендуем ставить на ничью.

    Если эта ставка кажется вам неоправданно рискованной, то есть и другой вариант — «обе забьют: нет» за 1,76. Результативной игры мы никак не ждем, поэтому предполагаем, что одна из команд точно не сможет отличиться. 0

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