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    Пройдет ли «Аякс» испытание обладателем Кубка Австрии?

    «Аякс» — «Штурм». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 25 июля

    Лига чемпионов Аякс
    Прогноз на «Аякс» — «Штурм»
    Дейли Блинд
    В среду, 25 июля, «Аякс» на своем поле примет «Штурм» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Амстердам Арене», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Штурм».
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    «Аякс»

    Прошлый сезон вышел для «Аякса» не слишком успешным. В чемпионате Нидерландов команда стала лишь второй, пропустив вперед ПСВ, а в национальном Кубке выбыла уже на стадии 1/8 финала.

    В еврокубках команда из Амстердама тоже провалилась. Сначала она проиграла «Ницце» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а затем не справилась с «Русенборгом» в раунде плей-офф Лиги Европы, не попав даже в групповой этап.

    В текущем межсезонье «Аякс» провел уже семь матчей, но в них смог одержать победу только над скромным ВВСБ (7:0), выступающем во втором дивизионе. При этом амстердамцы проиграли датскому «Норшеллану» (1:3), египетскому «Аль-Ахли» (0:1), бельгийскому «Андерлехту» (1:3) и английскому «Уоллсолу» (0:2).

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    В лазарете команды находятся Джоэль Велтман, Дейли Синкгравен, Вацлав Черны и Закария Эль-Аззузи.

    «Штурм»

    Футболисты «Штурма» в прошлом сезоне тоже заняли второе место в своем национальном первенстве — австрийской Бундеслиге. Выше оказался только «Ред Булл».

    При этом «черным» удалось завоевать Кубок Австрии, одолев «Ред Булл» в овертайме финального матча.

    Из Лиги Европы «Штурм» вылетел на стадии третьего квалификационного раунда, но оказал достойное сопротивление «Фенербахче» (1:2 и 1:1).

    Этим летом команда из Граца тоже провела много контрольных матчей, но проиграла только «Краснодару» (0:1). Во всех остальных встречах «Штурм» добился побед, в том числе над «Копенгагеном» (1:0) и «Мидлсбро» (1:0).

    Важно отметить, что «Штурм» уже начал защиту титула в Кубке Австрии, обыграв «Зигендорф» (2:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 1,38, победа «Штурма» — 7,90, ничья — 5,00.

    Понятно, что за амстердамский клуб до сих пор играет его громкое имя, но нужно признать, что в последние годы его никак нельзя отнести к грандам.

    «Аякс» уже довольно давно работает по такой системе, когда выращивает молодых талантов и быстро продает их в топ-клубы. Нынешним летом, например, клуб расстался с Джастином Клюйвертом, на трансфере которого заработал больше 22 миллионов евро.

    Первые контрольные игры показали, что «Аяксу» нужно время на поиск своей игры, поэтому мы ожидаем, что ему будет трудно одолеть крепкий «Штурм» даже на своем поле. Мы бы взяли «победу гостей с форой +1,5» за 1,75.

    Также можно попробовать «тотал меньше 2,5» за 2,08, тем более что «Штурм» умеет играть от обороны. Если австрийцам удастся быстро засушить игру, то встреча вряд ли получится результативной. 0

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    Футбол. Прогноз на «Аякс» — «Штурм». В среду, 25 июля, «Аякс» на своем поле примет «Штурм» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Амстердам Арене», начнется в 21:30 по московскому времени.
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