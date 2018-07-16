«Рудар» — «Спартак». Прогноз и ставки на товарищеский матч 16 июля

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16 июля в контрольной игре московский «Спартак» сыграет со словенским «Рударом». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Рудар» — «Спартак».

«Рудар»

Четвертый клуб Словении на этой неделе взял старт в Лиге Европы, где в первом квалификационном раунде разгромил «Тре Фиори» из Сан-Марино со счетом 7:0 в первой игре этих команд.

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И теперь команда Бранко Чавича практически завоевала билет в следующий раунд еврокубковых соревнований, в котором ее уже ждет румынская «Стяуа».

В межсезонье «зелено-черные» успели провести четыре контрольных поединка. Три из них они завершили ничейными результатами и один проиграли.

Сыграли вничью с австрийским «Блайбургом» (2:2), а также с сербским «Пролетером» и хорватским «Хайдуком» (по — 1:1). Уступили «Аустрии Клагенфурт» из Австрии со счетом 1:2.

«Спартак»

«Красно-белые» по итогам чемпионата России-2017/18 заняли третье место, которое позволило им квалифицироваться в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Подопечные Массимо Карреры провели уже семь спаррингов. Сначала «Спартак» на первом сборе выиграл пять поединков кряду.

Были повержены «Чертаново» (3:0), «Сочи» (2:0), «Строгино» (2:1), «Ротор» и «Авангард Курск» (по — 2:0).

Второй этап подготовки стартовал с поражения от хорватской «Риеки» со счетом 1:3, а затем «спартачи» взяли верх над чешским «Словацко» — 1:0.

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Между собой оппоненты встречались только один раз. Два года тому назад «Спартак» нанес поражение «Рудару» со счетом 2:1 в товарищеской игре.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче российскому клубу, оценивая их победу с коэффициентом 1,41.

На победу «Рудара» предлагают — 5,10, а ничья оценивается в — 4,00.

«Спартак» явно сильнее своего предстоящего соперника. Но т.к. игра будет носить товарищеский характер рискнем предположить, что соперники смогут обменяться забитыми мячами. 0