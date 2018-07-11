«Лудогорец» — «Крусейдерс». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 11 июля

11 июля болгарский «Лудогорец» на своей арене сразится с североирландским «Крусейдерсом» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Крусейдерс».

«Лудогорец»

Чемпион последних семи лет в чемпионате Болгарии «Лудогорец» смог два раза принять участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

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В сезоне 2014/15 «орлы» преодолели три этапа квалификации и пробились в группу ЛЧ, где встретились с мадридским «Реалом», английским «Ливерпулем» и швейцарским «Базелем», заняв с четырьмя очками последнее место.

А вот тремя годами позже «бело-зеленые» уже завоевали третье место в своем квартете ЛЧ (ПСЖ, «Арсенал» и «Базель») и продолжили выступать в 1/16 ЛЕ, где уступили дорогу «Копенгагену» (1:2 и 0:0).

Также болгарская команда дважды пробивалась в групповой этап Лиги Европы и оба раза выходила в плей-офф. В сезоне 2013/14 она дошла до 1/8 финала ЛЕ, а в прошлом — до 1/16.

«Крусейдерс»

«Топоры» за всю свою еврокубковую историю преодолели первый этап только два раза. В сезоне 2014/15 в Лиге Европы и в следующем году — в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

7-кратный чемпион Северной Ирландии в последнее время провел шесть матчей на ранней стадии Лиги чемпионов. На выезде клуб из Белфаста проиграл два матча из трех, разница мячей — 2:11.

Всего в своей еврокубковои истории «Крусейдерс» в гостях одержал только одну победу (в 2014 году над литовским «Экранасом» — 2:1) и одну встречу свел вничью (в 2015 году с эстонской «Левадией» — 1:1), а в остальных 17 матчах проигрывал.

В прошлом сезоне «красно-черные» уступили дорогу во второй отборочный раунд Лиги Европы латвийской «Лиепае» — 3:1 и 0:2.

Прогноз

Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Лудогорца» — 1,13, победа «Крусейдерса» — 17,50, ничья — 9,00.

Болгары намного сильнее своего предстоящего соперника. И они должны решать все вопросы в этом противостоянии уже в первой игре. По всей видимости, «Лудогорец» одержит крупную победу в предстоящем поединке. Поставим на них с форой (-2,5) за 2,66. 0