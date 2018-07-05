«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз и ставки на матч МЛС 5 июля

В четверг, 5 июля, «Лос-Анджелес Гэлакси» примет на своем поле «Ди Си Юнайтед» в очередного тура МЛС. Встреча, которая пройдет на «Стабхаб Сентер», начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ди Си Юнайтед».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Галактикос» находятся на расстоянии двух очков от зоны плей-офф. В 16 поединках первенства МЛС они набрали 21 балл и расположились на восьмой строке в Западной конференции.

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Ибрагимович и Ко последний раз в чемпионате проиграли 31 мая «Далласу» (2:3) дома. Затем дружина Зиги Шмида привезла два очка из гостей («Портленд» — 1:1 и «Сан-Хосе» — 3:3), а также переиграла на своей арене «Реал Солт-Лейк» со счетом 3:0.

Выступление в Кубке ЮС Оупен клуб из Лос-Анджелеса прекратил на стадии 1/8 финала проиграв в выездном поединке «Портленду» — 0:1.

Домашние поединки этого сезона МЛС для «Гэлакси» были бескомпромиссны, команда четыре матча выиграла и столько же проиграла.

Из-за травмы пропустит эту встречу защитник Рольф Фельтшер.

«Ди Си Юнайтед»

«Черно-красные» с 10 очками замыкают Восточную конференцию. Отставание от зоны плей-офф составляет 13 баллов.

В чемпионате «Ди Си Юнайтед» не может выиграть уже четыре поединка кряду (всего в этом сезоне команда добыла только две виктории).

Из 13 встреч регулярного первенства МЛС 11 игр дружина Бена Олсена провела на выезде, где набрала пять пунктов из 10 общих.

Как и их предстоящий соперник, клуб из Вашингтона был остановлен в 1/8 финала в Кубке ЮС Оупен.

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Защитник Тейлор Кемп и нападающий Улисес Сегура не помогут своей команде в этом поединке.

Последний раз на свое поле «Лос-Анджелес Гэлакси» проигрывал «Ди Си Юнайтед» 13 лет тому назад.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры верят в успех хозяев поля: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1,64, победа «Ди Си Юнайтед» — 5,10, ничья — 4,20.

Скорее всего, хозяева не проиграют на своем поле аутсайдеру первенства. И так как, большенство поединков с участием «Галактикос» изобилуют забитыми мячами, предлагаем поставить на — «Лос-Анджелес Гэлэкси» не проиграет и ТБ 2.5: да 1,99.

Златан Ибрагимович отличился в последних двух матчах МЛС четырьмя голами (по дублю в каждом), рискнем предположить, что и в этой игре он сможет забить. 0