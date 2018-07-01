«Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки на матч МЛС 1 июля

В воскресенье, 1 июля, «Атланта Юнайтед» на своем стадионе сыграет с «Орландо Сити» в очередном туре МЛС. Встреча, которая состоится на «Мерседес-Бенц Стэдиум», начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити».

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» после 17 матчей лидирует в Восточной конференции, набрав в этих поединках 34 очка. Красно-черные на три балла опережают «Нью-Йорк Сити», который имеет одну игру в запасе.

На данный момент беспроигрышная серия дружины Херардо Мартино составляет пять матчей. В этом отрезке она чередуют ничейные результаты с победами.

Всего в этом сезоне в первенстве МЛС клуб из Атланты провел девять матчей на своем поле, в которых одержал пять побед, две игры свел вничью и две встречи проиграл.

В Кубке ЮС Оупен «Атланта Юнайтед» прекратила борьбу на стадии 1/8 финала, уступив на своем поле «Чикаго Файр» со счетом 0:1.

«Орландо Сити»

«Львы» расположились на восьмой строке в Восточной конференции, положив в свою копилку после 16 матчей 19 баллов.

Проигрышная серия «Орландо Сити» насчитывает уже семь поединков подряд. В этих встречах фиолетовые смогли забить семь мячей, а пропустили — 19.

В гостях клуб из штата Флорида провел в этом сезоне семь встреч, в которых одержал две виктории и пять поединков уходил с поля поверженным.

«Орландо Сити», в отличии от своего соперника, пробился в четвертьфинал Кубка ЮС Оупен, одолев «ДК Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

В первом поединке этих команд в этом сезоне «Атланта Юнайтед» взяла верх над «Орландо Сити» (2:1) на выезде. А в прошлом розыгрыше оппоненты два матча свели вничью на поле «Юнайтед» и еще в одном победу праздновал клуб из Атланты (1:0) в гостях.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атланта Юнайтед», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех «Орландо Сити» предлагают 8,40, а ничью оценивают с коэффициентом 5,40.

«Атланта Юнайтед» на своем поле еще не обыгрывала «Орландо Сити». В прошлом сезоне обе встречи завершились ничейными результатами.

Красно-черные сейчас находятся в неплохой форме, что не скажешь о их противнике. И скорее всего, хозяева должны одержать первую домашнюю победу над «Орландо Сити» . 0