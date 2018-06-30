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    Подтвердит ли «Миннесота» статус домашней команды?

    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч МЛС 30 июня

    MLS
    Прогноз на «Миннесота» — «Даллас»
    Футболисты «Миннесоты»
    В субботу, 30 июня, «Миннесота» на своем поле примет «Даллас» в очередном туре МЛС. Встреча начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Миннесота» — «Даллас».
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    «Миннесота»

    «Гагары» после 15 матчей регулярного первенства МЛС расположились на девятой строке в Западной конференции, имея в своем активе 16 очков.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Два последних поединке в первенстве «Миннесота» проиграла. Уступила на выезде «Колорадо Рэпидс» со счетом 2:3 и «Канзас Сити» (1:4).

    В семи домашних встречах подопечные Николаса Роджерса набрали 13 баллов из 16 общих. На своем поле «Миннесота» одержала победы в четырех играх (всего в первенстве она одержала пять побед), один матч свела вничью и два матча проиграла.

    Также «Миннесота» приняла участие в Кубке ЮС Оупен. В четвертом раунде она по пенальти прошла «Цинциннати», а в 1/8 финала уступила «Хьюстон Динамо» со счетом 0:1 и выбыла из турнира.

    Полузащитники Итан Финлэй и Кевин Молино из-за травм не помогут своей команде в предстоящем поединке.

    «Даллас»

    «Даллас» после 15 матчей регулярного первенства находится на втором месте в Западной конференции, заработав в этих играх 29 баллов.

    Проиграв в прошлом туре «Нью-Йорк РБ», «быки» прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию. Это поражение стало для них всего вторым в сезоне в МЛС.

    В шести выездных встречах этого первенства «Даллас» одержал три виктории, один раз сыграл вничью и два поединка проиграл.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Также как и их предстоящий соперник команда Оскара Парехи закончила свое выступление в Кубке ЮС Оупен, проиграв в 1/8 финала «Канзас Сити» со счетом 2:3.

    В лазарете команды находится нападающий Харольд Москера.

    В прошлом сезоне оппоненты обменялись победами. На своем поле «Миннесота» взяла верх над «Далласом» со счетом 4:1, а на выезде «быки» взяли реванш — 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 2,20, победа «Миннесоты» — 3,20, ничья – 3,55.

    Львиную долю очков «Миннесота» заработала на своем поле. По всей видимости, фактор своего поля должен помочь «гагарам» и в этом поединке. Ставим на то, что хозяева не проиграют на своем поле. 0

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